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3款百元價「洗面膠」評比　保濕力大推這款，洗完還有淡淡香氣

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

好久沒來寫評比了，每次寫這類型文章都覺得好過癮，但是也好麻煩。

因為，為了公平起見，盡量測試的基準都要一樣，總是要先去騷擾我的朋友們，做點意見調查，看看大家到底都想知道哪些資訊。

說到洗臉產品，我個人滿喜歡使用的就是洗顏慕斯跟洗面膠，前者是因為很方便，後者則是覺得保濕力比較好，比較溫和，想想自己還沒寫過洗面膠的評比，因此就來跟大家分享一下。

這次的三位選手如下：

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

先從現實面來看，我從網路上查到的價格，大概是CLINIQUE 倩碧 溫和型洗面膠最便宜吧，但是也很難講，因為有的產品透過組合價或是促銷，會便宜滿多的，因此就看個人自己怎麼買囉。

清潔力測試

為了測試一下每款洗面膠的清潔能力，我統一使用了三種常用的彩妝品：底妝、眉彩、唇彩。當然，通常我一定是卸妝後才會洗臉，這裡沒有用卸妝產品，純粹是為了更明顯比對出每個產品的清潔力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從照片比對來看，我覺得清潔力比較好的是唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠。其實Biotherm 碧兒泉 活泉平衡潔顏膠跟它是有點不相上下的，但是真的嚴格上來評斷的話，碧兒泉所殘留的口紅印還是稍稍比森朵恩泉多一點。其

實三樣產品都不能完全卸除彩妝，但是如果是一般物理性防曬品的話，單純使用洗面膠是可以的，至於彩妝部分建議還是要先使用卸妝產品再進行臉部清潔。

起泡力測試

這裡我分別會使用徒手起泡與起泡網起泡兩種方式。原因是晚上因為時間比較充足，所以我喜歡用起泡網打出比較細緻豐厚的泡沫來洗臉，總覺得透過愈細緻的泡沫來洗，會洗得比較乾淨。早上起床因為常常睡太晚，所以就只會徒手起泡後直接洗臉，所以透過兩種起泡方式來跟大家分享一下。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

徒手起泡，我覺得最快的是CLINIQUE 倩碧 溫和型洗面膠。而且它比較能打出多一點的泡沫，對我來說是比較省時的。至於起泡網打出來的泡沫，我自己是偏愛碧兒泉 活泉平衡潔顏膠、唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠。

這兩款洗面膠打出來的泡沫比較像是奶霜那樣，綿密輕盈。倩碧 溫和型洗面膠打出來的泡泡比較大，感覺空洞比較多，比較起來我喜歡綿密型的泡沫。

沖洗時間測試

這裡最主要是評測每款洗面膠沖洗乾淨的時間，看看哪一瓶最好沖洗，也最省時。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這是我請老劉幫我計時所測出來的時間表，比較快的是唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠。

保濕力與持續力測試

主要分成洗臉前、洗臉後、洗臉後20分鐘的保濕度檢測。有時候，洗完臉當下很保濕，不代表它抓水力很強，因此我又多測試了洗後20分鐘的保濕度檢測，完全不擦保養品，靜待20分鐘，才知道誰的抓水力最好，最能幫我留住水分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

洗臉後保濕度上升最多的是唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠、倩碧 溫和型洗面膠。但是持續力部分則是由唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠奪冠。

個人心得分享

唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其實我一直都是很推薦唯有機 Jonzac的卸妝水，無敵好用！每年固定回購產品！唯有機 Jonzac活泉深層洗面膠我則是一直覺得滿好洗的，淡淡的香氣我很喜歡，就這樣而已，沒想到這次的評測下來，它居然是匹小黑馬，讓我認真考慮以後要把它納入我的回購清單裡面，對於我這種T字部位比較容易出油的人來說，能夠把油光洗去並且不會過於乾燥，而且抓水力很好，即使我沒有馬上擦保養品，也不會覺得乾燥緊繃，最後我真的很喜歡奶霜狀的泡沫，洗起來超療癒的。

Biotherm 碧兒泉 活泉平衡潔顏膠

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

活泉平衡潔顏膠對我來說最不能接受的是香氣，雖然我知道碧兒泉的產品，都滿香的，但是香味這件事真的滿主觀的，我自己是不太能接受啦，好在它沖洗的速度滿快的，另外也不太會殘留香氣，只是很奇怪我在使用的這段時間，鼻子常常會脫皮，即使是洗臉後馬上擦上保養品，像是鼻孔的部分還是有微微脫皮，對我來說就有點不符期待了。

CLINIQUE 倩碧 溫和型洗面膠

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

溫和型洗面膠我之前就有推薦過，但是我也強調，這瓶要搭配三步驟一起使用才比較有感覺，它洗完確實是滿保濕的，尤其再搭配它們家的潔膚水，膚況真的都滿穩定的，不過我也滿訝異它的清潔力不那麼優秀，連眉粉都還有殘留，所以使用它，就更要好好卸妝乾淨才行。

以上就是我評測的結果啦，大家可以根據自己的需求來參考評測結果哦，當然，我的蜜糖也可能是你的毒藥，因此心得感想也是僅供參考，有興趣的朋友，歡迎到各個品牌詢問是否有體驗包可以索取唷。

小檔案

基本膚況：混和肌膚偏乾，兩頰易敏感泛紅，鼻過敏
肌膚困擾：暗沉、毛孔、粉刺、兩頰脫皮
拍攝工具：GF8

文章僅是個人使用心得，無廣告推銷之意，如果有興趣的朋友建議還是自行靠櫃體驗為佳。請注意，文章內所提及的成分與功效，皆是引自於產品介紹，不等於聲稱具有任何療效。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Ching Hs.
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

６款洗卸產品推薦：「想讓肌膚沒煩惱，洗臉、卸妝要做好」

用冷水洗臉才對？洗臉正確3招來解答！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

洗臉, 洗面膠, 洗面乳, 洗顏慕斯, 評比, 推薦, VogueTaiwan
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