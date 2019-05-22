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「懂得說不，才能捍衛自己的人生」　5個特徵證明你是濫好人，再不改就虧大

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▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲學會說不，找回你的人生。（圖／unsplash）

編輯／借借

跟歐美個人主義不同的亞洲人，對於為一己之私，危害群體的作為，常被斥之以鼻，其實這是要看情況的，別把它根深蒂固到生活的所有態度上，重視自己不代表要犧牲他人幸福，更何況已經是備受欺凌的情況，或許有些人沒意到自己是濫好人，若有以下特徵請注意。

▲▼女性,女人,單親,單親媽,悲傷,難過,無奈。（圖／示意圖／pixabay）

▲做濫好人只會讓快樂愈來愈遠。（圖／pixabay）

拒絕別人的要求時會感到愧疚
有時別人請求我們幫忙，請不要下意識的就把它畫成「自己的責任」，若拒絕後會感到愧疚或不好意思，請記得你是有選擇權的，而這件事若是對方「該做的」，你的拒絕有時不是害他是幫他。

常想為別人包辦跟解決問題
或許這樣的舉動，你覺得是「幫助別人」，其實可能不是你想的這麼回事，對方有機會學習成長，不可能永遠搭你順風車，而且多半這麼做，是想讓對方喜歡自己，偶爾這樣就算了，若對方成習慣，反而食髓知味，要求愈來愈過分。

面對刻薄對待忍氣吞聲
針對別人過分要求與無理對待，只會安靜地接受不作聲，是永遠不會解決問題的，且變成最大問題在你身上，要求別人給予尊重「一點都不過分」，無論是對上司或年長者都是一樣。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲對別人的過分對待忍氣吞聲，只會愈來愈糟。（圖／unsplash）

討好別人，放棄自身信念
每個人都希望被別人喜歡，但事實上這是不可能的，通常世界上有一半人喜歡你，另外一半人一定看你不爽，人生的準則大部分在自己身上，只要不要傷害別人，就照自己的意念行事吧，沒有自己想要堅持的事物，人生就會變得飄飄蕩蕩。

自己好不好，全由別人來評價
自己培養自信真的不容易，但全數由別人的評價來決定自己過得好不好、漂不漂亮、成不成功，人生將會過得很痛苦，人在生活上有很多角色，或許在老師眼中不是好學生，但卻是妹妹眼中的好哥哥，有一個喜歡你的人就夠了。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲自己要懂得找回自信，不能只存活在他人評價裡。（圖／unsplash）

要如何掌握自己的人生？對自己不喜歡的事情拒絕並說「不」，你需要有「個人邊界」的概念，那是屬於自己的價值觀，在人生來來去去的人際關係中，自己所建立的「底線」，也是最基本的「原則」，當被人予取予求，先確立自己的界線，然後說不，你會發現找回了一半的自己。

遵守著「自己的感受比別人的需求更重要」、「確定自己不能接受的行為」，並且試著練習說不，人生就會更有勇氣。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 濫好人
fashion.net

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