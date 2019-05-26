香港半島酒店不只SPA下午茶？竟然還可打卡當代藝術館藏

半島最知名的下午茶、Spa、夜景都已經夠吸引人了，竟然還要變身美術館！

在2019年的香港藝術週期間，拔尖的藝廊與藝術家陸續抵達香江，Kaws的漂浮大公仔也在灣仔岸邊坐著日光浴，春風徐徐，這次Jil 前往香港參觀Art Basel會選擇下榻在灣仔對面的半島酒店就是因為他們說將會有驚喜！

當天早已打卡瘋掉！特地跟半島索取了大圖放在這邊跟大家分享所有細節！這次是在飯店的大眾區域也就是不需要是住客也可以參觀與預約喔～

開幕party是Art Basel開幕前一晚，舉世聞名的半島酒店下午茶大廳拉起了紅龍，大門口也架起了觀景台，過路的觀光客們每一位都抬起頭呈現「哇」的口型。當代藝術作品要能讓人一見就說「哇」的，那就是成功一半了！如果還帶著一串問號？？？？？那可能會登峰造極！（藝術之謎因～誰在當年就看得懂草間彌生點點點？？？XD）

當代藝術總在衝撞與對比之間引發討論。

遠看若彩虹一道光灑落，半島酒店的大門口拉起了藝術家珍妮特艾克曼（Janet Echelman）的彩虹色編織軟雕塑，狀似漁網，近看也的確是漁網！珍妮特說，當時受到半島邀請的時候，她就直覺的希望能編織出最代表香港在地生活的漁網，而這也是代表了她當年創作的起源。

具有歷史與頂級奢華生活象徵的半島酒店建築，以往出現的總是勞斯萊斯與直昇機合影的照片，如今因為當代藝術家的作品，讓代表平民生活的漁網也得以成為捕捉焦點，上遍各大新聞媒體！登上觀景台望見彩虹隨風飄揚的景觀，成為步入香江藝術週的起點！全城都在傳頌著半島酒店變身美術館，要來拍照打卡！

不僅在建築外觀公共區域展示藝術，半島也在知名的下午茶大廳邀添姆菲保羅邁爾斯（Timothy Paul Myers）打造了巨大的紅絲絨的庭園景觀、藝術家說明這件360度觀賞作品對他本身來說也是最新的極限挑戰。絕對看不到他藏起了紅絲絨收邊的位置喔！！！

二樓放置了伊萬納瓦羅（Iván Navarro）的作品霓虹燈館藝術裝置、以家HOME為主題，做了視覺鏡照的無限延伸。

以及一樓特別裝置了一處盧志剛設計並由其團隊米丈建築及米丈堂木作製作的茶室，客人可以預訂專屬餐飲體驗。同時還有無限循環的鑼聲～～～

這是一場由美國備受敬重的藝術策展人伊索爾德布爾邁爾（Isolde Brielmaier）及畢天娜潘迪斯（Bettina Prentice）策劃，以及藝術家們為半島酒店量身打造「館藏」藝術品的VVIP展出。

或許你看過許多五星級飯店與經營者會採購畫作與陶瓷或者雕塑作為飯店的前景或者裝飾，這經常是設計上的需求與預算上的考慮，從現有的選擇中去採購。自然愈高級的地方就會看到愈厲害的原作。

半島酒店此番引起大眾迴響則真是下了重本的長期藝術採購計畫，將原本飯店業者與藝術作者的關係升級，升等為藏家與藝術家的關係，而在陳列的部分，也升為當代美術館般的展出。每一件作品都帶了全飯店員工做了導覽訓練。也就是全館若美術館。

在香港展出為半島酒店訂製的四位藝術家作品期間為3月26日至6月21日，展期結束後，會有部份作品預計2019 年秋季移師巴黎半島酒店展覽，加入當地法國藝術家創作多件全新作品一同展出。以春秋兩季為循環tour的展出，將逐年於目前全球各大城市10家半島酒店登場，亦會拓展至集團位於倫敦、伊斯坦堡及仰光的新酒店。令我十分期待並且想知道，到了巴黎、紐約、東京、倫敦之後又會有哪幾位藝術家加入呢！

到香港半島別忘了到處逛逛看看當代藝術家精彩作品喔！！！

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - jil

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