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刷一張機票出發！泰國「柯基咖啡廳」12隻超萌短腿包圍你　感受大寫的幸福

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有著可愛小短腿與圓潤屁股的柯基，走起路來給人滿滿療癒，是時下最夯的犬種之一，你也是牠的粉絲嗎？那勢必要刷一張前往泰國的機票，來這間「柯基咖啡廳」感受大寫的幸福！

位於曼谷的「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」，是近期爆紅的咖啡廳，因為老闆是柯基的忠實粉絲，前前後後養了共12隻的柯基，店內可以看到牠們成群結隊的在站門口打招呼、奔跑或包圍著客人，每個畫面都萌到叫人融化。

老闆在受訪時表示，原先並沒有開設寵物咖啡館的計畫，「當看到牠們跑來跑去，覺得可以分享這些快樂能量。」於是決定讓更多人也能感受柯基帶來的快樂，因此圈粉觀光客、當地人，成為打卡熱點。

官方臉書粉絲專頁上還標記出每隻不同名字，光是滿滿生活照就令人直呼「好想去！」也因為牠們會被客人餵食，每天都需要咖啡廳裡的花園跑步鍛鍊3次。

而最吸引人的，是每天都有「近距離接觸」時段，想要體會被12隻短腿柯基包圍的感覺？絕對不能錯過！這間「柯基咖啡廳」一週開6天，每個禮拜一公休，因為座位有限，不接受預訂。心動的人，快點安排假期衝一波～

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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泰國「柯基咖啡廳」有12隻超萌短腿柯基等著包圍你！一整天絕對不想出來啦～

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