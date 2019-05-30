5款開架小刷頭睫毛膏獻給「細睫控」的妳！手殘也能刷的漂亮

刷睫毛時最討厭眼頭、眼尾老是刷不好，或是刷下睫毛時，睫毛膏通通都沾到下眼皮去，為了解決這些惱人困擾，「小刷頭睫毛膏」出現了。這次就為大家盤點5款開架的小刷頭睫毛膏，讓睫毛怎麼刷都漂亮。

KISS ME花漾美姬細睫控360o零死角睫毛膏（黑）4.5g，NT$399

日本在春天開賣後隨即成為日妞SNS話題商品，更被稱為「細短睫救星」！

它是KISS ME花漾美姬明星商品「瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏」的小刷頭版本。

除了延續防水、抗暈、纖翹三大功能，更加強「捲翹睫毛根部」的效果，同時添加山茶花油、蜂王乳萃取精華、摩洛哥堅果油、野玫瑰油等睫毛美容液成分。卸除時，也只要以一般卸妝與洗臉產品就可輕鬆卸除。

細睫控360o零死角睫毛膏實際使用

最特別的是3.9mm的三角形極細刷頭，能輕鬆將膏體完美包覆住每一根睫毛，細管身搭配加長的握柄用起來也更順手。不過細睫控360o零死角睫毛膏目前在台灣只推出黑色，也採限量販售，喜歡的女孩手腳可得快一點。

下睫毛也能確實刷到。

innisfree根根分明細部睫毛膏3.5g，NT$370

在 Instagram 查看這則貼文 innisfree catalog (이니스프리)（@innisfree.instalog）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 4 日 下午 6:11 張貼

innisfree的根根分明系列就是主打小刷頭睫毛膏，款式也多，最經典的就是這支有著紅色skinny的「根根分明細部睫毛膏Skinny Microcara」。

超小直徑2.5mm的刷頭，再細微睫毛也能刷得到，搭配輕盈感粉末，讓睫毛妝感更自然。同時含有植物萃取成分，幫助保護睫毛。

而原本白色包裝的根根分明系列逐漸升級改成第二代的黑色包裝，像主打強力防水的根根分明防水睫毛膏就變成「根根分明零暈染極細睫毛」，提升了抗水、抗汗力，更適合炎熱夏天使用。

1028飛激長瞬翹防水睫毛膏8g，NT$390

去年推出的飛激長瞬翹防水睫毛膏，擁有2.6cmX0.3cm極細筆直刷頭，平刷、直刷都順手。成分添加維他命原B5與膠原蛋白，上妝同時滋養睫毛。

搭載無重力超長纖維的瞬翹防水定型配方，防水、耐汗、抗皮脂之外，更能完整包覆睫毛營造超強捲翹定型效果，讓睫毛保持持續向上的捲翹感，一上市就經常被搶到貨架一空。

睫毛膏刷毛密度中等且偏短，貼合亞洲女性眼形角度，內含纖維不過長，能與睫毛前端融合。

除了粉紅色鏡面包裝的黑色睫毛膏之外，後續也追加了新色巧克棕，以及與泡泡先生的聯名款包裝。

dejavu TinySniper睫毛膏（純黑）3.3g，NT$300

專為眼尾、眼頭及下睫毛設計，深入捕捉細短稀疏睫毛。

刷頭長度比起一般睫毛膏都短，還有彎曲角度加上長握柄更好施力，不易沾染到眼皮。

菲希歐零暈染美型細睫膏（極效纖長）5g，NT$329

除了極細刷頭，更搭配4種纖維徹底拉長每一根睫毛，加上強力捲翹聚合物，遇熱也不容易暈染、脫落的蠟質為主要基質，因此能支撐睫毛持續向上不垂塌。

極細刷頭能深入睫毛根部，再短小的睫毛也能從根部刷勻。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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