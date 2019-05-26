九零後意見領袖「張西」與五個最能代表她的形容詞

社群媒體的出現與崛起，讓大家多了不同管道來抒發心情，人人皆能透過這些免費卻傳播力十足的軟體，向世界傳遞自己的理念與觀點，不論何事、何時、何地。

而有一些人，他們的文字與想法，總能引起多數人的共鳴或認同感，進而成為社群媒體上「意見領袖」，有些意見領袖甚至會將發表過的文字集結成冊，走上全職創作者、作家之路。

張西，這位九零後女孩，正是這麼一位意見領袖，她每天在社群平台上，記錄自己對生活的細微觀察、抒發著個人感受，且她寫著寫著，還真走上作家一職。短短幾年來，不論是寫著30位陌生人故事的《你走慢了我的時間》，還是記錄各種生活點滴的《朝朝暮暮》，她的作品貼切細膩，顯現出這位女孩絕無僅有的創作性。而我們也不難想像，這些作品當然是本本暢銷，更為她吸引粉絲無數。







究竟不到30歲的張西，除了對於文字的優秀掌握，還有哪些令她備受歡迎的理由？Wazaiii編輯這回要帶大家，從最適合代表她的五個形容詞看起，一解這位女孩受到關注的原因，同時也要告訴眾人「原來張西不只是創作者，還是這樣的一位女孩。」

形容詞一：溫暖

「其實會開始寫作，應該算是拜妹妹所賜，小時候她們希望我唸故事，但又不要那些大家都聽過的童話情節，所以身為姊姊的我只好盡力去拼湊、去想像，也因為這樣我才發現，原來自己是個有說故事天賦的人，開始試著把那些幻想轉化成文字。偷偷跟大家說，以前爸媽帶我去買上課用的筆記本，我都沒拿來抄筆記，上面都是我寫的故事！



雖然我現在成為作家，但我並沒有想用文字影響這個世界，因為這個世界太難被改變了，哈哈！老實說，我以前希望透過書寫提醒大家，要當一個溫暖的人，因為現代人都活在一個『我想......』、『我覺得......』，這種追求以『我』為主要訴求的世代，但或許，我們應該給彼此更多空間與生活的彈性。只要足夠了解自己與他人，就不會渴望或要求彼此一定得做出改變。」

形容詞二：真實

「當個誠實面對自己的人吧！沒靈感？不要寫就好了。有時候，我也會選擇出去走一走，或是跟我的貓玩，不需要強迫自己進入某一種狀態，那樣硬逼自己而產出的東西，也不會是最完美的結果。



身為作家，我的文字要呈現出來的感覺，必須跟自己的狀態相符，並思考這些特質是否也能在現實中被執行，而不只是一種只存在書中的狀態。





說實在，很多大家認為美的東西，我以前都無法理解，但從『創作者』的角度思考後，我才發現，其實創作就是一個人用他最強烈的情緒或感受，去跟這個世界對話的方式，所以無論是哪一個領域的創作，都有它獨特之處與存在之必要。」

形容詞三：細膩

「很多我寫的故事，都是我對生活的觀察，或是發生在朋友身上的真實情況，但我會把角色跟形式再融入一些新的想法，不會把真實情況一字不漏的寫出來，那樣並不是『創作』。簡單來說，生活中所發生的事可以是靈感來源，但不是用來照抄的素材。

如果可以，未來我想用影像來創作，因為我覺得影像跟文字帶給人的感覺就是不一樣，如同我的散文跟小說，不論是書寫的過程，還是最後呈現的結果，它們仍有不同之處。



我同時經營社群，又有出版紙本的經驗，這兩件事讓我必須去思考更多細節。社群的經營讓訊息可以更無遠弗屆的傳遞，甚至讓訊息的傳遞者與接收者可以更直接的進行溝通，所以我們必須注意，網路不像書籍可以用數百頁文字去鋪陳一段故事，所以訊息的明確性顯得相當重要。至於紙本，我想先分享一段話－『鐘錶的發明，讓永恆消失』，因為人類有了鐘錶後，就可以明確計算時間，但對我來說，印刷這件事把永恆帶回來了，它讓所有文字變成可以永遠流傳的東西，所以在創作或選擇出版內容的時候，都要格外謹慎跟斟酌。」

形容詞四：獨立

「每個人都有自己成長的速度，對我來說，長大的定義其實很簡單，就是『為自己的選擇負責任』。







這次出版的《二常公園》，就是寫出我心目中長大的過程及模樣，每個角色都在選擇自己想要的人生，同時也都在為自己過去未解決的課題負責，他們必須重新審視當時的情緒跟狀況，從中學習後，再替自己抉擇下一步應該如何走。



若說回我自己，長大後的張西除了要學會對自己的選擇負責，其實還有一個小小的夢想－擁有自己的家。這個家不需要很大，但它必須是個只屬於我自己的空間，讓我想休息、想沈澱自我時，就能前往、且不會有人前來打擾的庇護所。」

形容詞五：成熟

「我不是出身於文學背景，很多關於寫作的專業技巧我都不懂，但這就是各種類型創作者的有趣之處啊！每位創作者會因為背景及個性不同，而有不一樣的切角，這才是真正的藝術，也才不會被侷限在同樣的迴圈裡，失去獨特觀點。當然，這世界仍有不喜歡我的人，但我覺得自己有一個很棒的『代謝機制』，並不會讓這些負面情緒影響我，更不會因為某一個作品被否定，就不再繼續創作，因為我認為每個階段的書寫，就該留下那個階段應有的樣貌。



我曾在書上看過一段話：『你不滿的時候，抱怨可以發洩情緒，所以當你感到不舒服的時候，責怪別人變成一件比較方便的事。』這段話帶給我許多想法上的改變，往後每當遇見不友善的評價時，我會想：『可能他認為直接指責我，比起思考自己為什麼會產生情緒，還要來得更方便吧？』我也學會分辨，當一個人對你做出攻擊性言論時，是針對『作品』，還是『抒發情緒』，只要能夠分得清楚這點，那些負面訊息就不值得被在意。」





後記

老實說，Wazaiii編輯在專訪張西之前，就已拜讀過她的多本作品，包括最新的這本《二常公園》。所以張西之於我而言，並不算是完完全全的陌生人，畢竟我認為自己多少已透過「文字」，對她有一定程度的了解，「溫暖且親切」則是我一直以來為這個素未謀面的作家所下的註解。

經過這回專訪後，證明張西本人的確如同她的文字，相當溫暖又親切，不過，Wazaiii編輯也發現，我更想將她形容成一位「溫柔且堅定」的 女孩，因為不論是她在與我聊創作、生活，還是想法、觀念，她總能用柔軟的語氣，表現出自己的堅強與堅持。







對了，還記得那天要拍攝專訪的平面照片時，張西對於鏡頭是相當害羞的，但Wazaiii編輯也觀察到，只要我們在一旁與她對話，或是讓她自在的看書、寫字，她便能擺脫那股羞澀，展現自己開朗、自然的一面。我想，這就是張西的魅力吧？她總能在「創作」和「分享」這兩件事中，找到最真實的自己，而旁人也會因為她的真實，感到放鬆與平靜，並不由自主的揚起嘴角。



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