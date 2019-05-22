90年代復古運動風回歸！Supreme攜手Nike打造Logo針織衣、腰包

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Supreme與Nike的聯名，一直都是潮流圈內的亮點，尤其是雙方已經合作非常久了，繼上次雙方推出的Air Max Tailwind IV後，近期，也將有最新的聯名服飾，將於5月底登場。

▲最新的Supreme X Nike服飾系列。（圖／翻攝自Supreme）

即將發售的Supreme X Nike服飾系列，主題將設定為90年代的復古運動風，同時，打造一系列的運動套裝，不過，這次的新品多了2個亮點，分別是針織衣以及腰包，不但簡單好看，搭配上也是輕而易舉，總體看來應該會非常搶手。

▲預計這次會很搶手的單品。（圖／翻攝自Supreme）

而此次雙方發售服飾非常多，將包括防水尼龍運動外套、尼龍運動褲、條紋帽T與長褲、針織衣以及腰包，設計上，皆是以Supreme與Nike的Logo為出發點打造，並預計5／23登陸紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎專賣店與官網，而日本則是5／25發售。

▲全系列首先將於5／23登陸美國、歐洲各店。（圖／翻攝自Supreme）

另外，號稱「英國Supreme」的潮牌Palace，最近，也正在醞釀最新的聯名系列，根據IG爆料大神@supreme_leaks_news的消息，Palace將與設計師Jean-Charles de Castelbajac（讓夏爾德卡斯泰爾巴雅克）合作，而該設計師以運用圖形與顏色的設計聞名，預計雙方將於5／24，推出帽款、帽T、襯衫、T-Shirt、短褲等單品，喜歡的朋友，千萬別錯過！

▲Palace最新的聯名。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

在 Instagram 查看這則貼文 PALACE（@palaceskateboards）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 7:00 張貼

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