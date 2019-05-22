fb ig video ETtoday search mobile

90年代復古運動風回歸！Supreme攜手Nike打造Logo針織衣、腰包

> >

編輯／Duke

Supreme與Nike的聯名，一直都是潮流圈內的亮點，尤其是雙方已經合作非常久了，繼上次雙方推出的Air Max Tailwind IV後，近期，也將有最新的聯名服飾，將於5月底登場。

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自Supreme）

▲最新的Supreme X Nike服飾系列。（圖／翻攝自Supreme）

即將發售的Supreme X Nike服飾系列，主題將設定為90年代的復古運動風，同時，打造一系列的運動套裝，不過，這次的新品多了2個亮點，分別是針織衣以及腰包，不但簡單好看，搭配上也是輕而易舉，總體看來應該會非常搶手。

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲預計這次會很搶手的單品。（圖／翻攝自Supreme）

而此次雙方發售服飾非常多，將包括防水尼龍運動外套、尼龍運動褲、條紋帽T與長褲、針織衣以及腰包，設計上，皆是以Supreme與Nike的Logo為出發點打造，並預計5／23登陸紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦、巴黎專賣店與官網，而日本則是5／25發售。

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲全系列首先將於5／23登陸美國、歐洲各店。（圖／翻攝自Supreme）

另外，號稱「英國Supreme」的潮牌Palace，最近，也正在醞釀最新的聯名系列，根據IG爆料大神@supreme_leaks_news的消息，Palace將與設計師Jean-Charles de Castelbajac（讓夏爾德卡斯泰爾巴雅克）合作，而該設計師以運用圖形與顏色的設計聞名，預計雙方將於5／24，推出帽款、帽T、襯衫、T-Shirt、短褲等單品，喜歡的朋友，千萬別錯過！

▲Supreme X Nike。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme）

▲Palace最新的聯名。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Supreme, Nike, 聯名, 潮流圈, 復古運動風, Palace
fashion.net

熱門文章

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

星．上妝／詢問度破表！人間香奈兒 Jennie的貓眼5變化

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

韓妞搶破頭！蘭蔻推出水蜜光唇膏，打造想親吻雙唇

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

放洋名模／林嘉綺難忘登YSL告別秀　起伏人生不放棄

全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊

隋棠在模里西斯也能曬DIOR包　秀智7連拍教妳怎麼搭

ET Fashion

推薦閱讀

遇到先閃「吵架王」星座Top 4 ！處女嘮叨才第三、第一名沒輸過

涅布拉、螳螂女本尊是空靈美女！《復仇者4》6大角色的真實面貌讓人驚豔

「聞」出個性！12星座有什麼味道　射手崇尚自由、金牛渴望金錢

愛假笑的人反而體貼　從「笑容」看出你的隱藏性格 G-Shock X 漫威推出復仇者系列手錶　鋼鐵人紅金色戰甲超殺 「真相只有一個」　戴上柯南的偵探徽章一起破案吧！ 全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊、日本狂搶GD款　 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 鄧紫棋、楊丞琳一秒變小孩！3步驟教你玩超夯「童顏濾鏡」 測測漫威英雄中誰是妳的「命定男友」！美隊貼心、鋼鐵人最難馴服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面