Levi's「501牛仔褲」146歲！拼接+標籤外露聯名款　穿上就霸街

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Levi's的501系列自1873年成立以來，不斷的推陳出新，並且被喻為不敗的經典，所以眾多的品牌，想與Levi's聯名時，都會以501系列來打造，而美國設計師Heron Preston便是其中之一。

▲Levi’s x Heron Preston 501系列。（圖／翻攝自IG@heronpreston）

在 Instagram 查看這則貼文 Levi's（@levis）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 21 日 上午 11:51 張貼

由美國設計師Heron Preston，所打造的501系列，加入了工作服的元素。男裝的部份，採取正面渲染製作；女裝則是以褪色與刷破處理打造，其中，兩者的共通點為拼接以及品牌標籤外露的設計，而Heron Preston還有於男女裝的褲管側，加入了印刷字體點綴，使這個501系列的牛仔褲，有不同的氛圍。

▲男裝以渲染打造。（圖／翻攝自IG@heronpreston）

▲褪色以及刷破，則是女裝的重點。（圖／翻攝自IG@heronpreston）

▲由Heron Preston設計的501褲款，跟以往有很大的不同。（圖／翻攝自IG@heronpreston）

Levi's 501系列發展至今已經146個年頭，生產了不少經典的款式，如今Heron Preston以他特有的手法，對該系列進行改造，同時，也為501系列的歷史，帶來新的里程碑。Levi's X Heron Preston系列，目前已經開賣，不過，台灣並沒有被列入發售名單中，但是下面幫各位整理了，完整的發售資訊，有興趣的朋友，不妨參考看看。

發售店家

Levi's紐約蘇活店（495 Broadway, New York, NY 10012 USA）

Levi's巴黎香榭麗舍大道店（6 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France）

Levi's倫敦紐堡街店（5 Newburgh St, Carnaby, London W1F 7RG, UK）

Levi's柏林店（Memhardstrasse 7, 10178 Berlin, Germany）

Levi's原宿店（6 Chome-29-4 Jingumae, Shibuya, Tokyo, Japan）

Levi's香港海港城店（Shop 2518-2519, Level 2, Gateway Arcade, Harbour City Tsim Sha Tsui, HK）

NORDSTROM百貨紐約店以及洛杉磯店

UNITED ARROWS 東京店

END倫敦

先前也有為各位介紹過，Heron Preston所設計的Nike球鞋系列，結合了當紅的Nike Air Max 720與經典的Nike Air Max 95，同時，運用透明的橘色外殼，打造搶眼的外觀，而鞋底則為透明的Air Max氣墊，但是該系列遲遲沒有發售消息，不知道未來有沒有機會，親眼目睹這雙超美的混血鞋款。

▲Heron Preston連手Nike打造的混血鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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