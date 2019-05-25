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情侶吵架時再生氣也不能做的5件事　情緒勒索只會讓對方更受傷

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編輯／JJ　圖／翻攝自PEXELS、Unsplash

情侶之間難免都會有吵架的時候，不過「吵架」會讓你們更了解對方、感情增進，還是會帶領這段感情走向末路，端看你們是「如何」吵的。吵架的時候，有些人會讓情緒牽著走，結果後悔莫及，所以再生氣也千萬不要做以下這5件事，這樣才能夠達到有效的溝通，和平解決紛爭不造成傷害。

＃不要大呼小叫

有時候情緒一上來，講話就會越來越大聲，當兩個人都已經開始大呼小叫了，那麼狀況只會更糟而已。所以吵架時要冷靜！有什麼話好好講，不是大聲就贏了，多嘗試輕聲細語而不是互相咆哮，能減少更多激烈爭執。

▲吵架。（圖／翻攝自PEXELS）

＃不要情緒勒索

不要隨便拿分手或是自己的安危當作威脅對方的方式，事實上這就和恐嚇沒兩樣，只會讓對方不斷陷入恐慌，結束爭吵也不是真正的和好，最後對方就會離你而去。

▲吵架。（圖／翻攝自PEXELS）

＃不要把對方家人扯進來

除了伴侶之外，家人也是人生中最重要的人們之一，所以不要老是逼迫對方在家人與自己之間做選擇，也不要把對方的家人牽扯進你們的問題裡。

▲吵架。（圖／翻攝自PEXELS）

＃不要翻舊帳

吵架要時時提醒自己必須就事論事，不要每次一吵架就把對方過去犯過的錯全部拿出來講一遍，你需要的不單純只是對方低頭認錯，而是真正的溝通解決問題，翻舊帳是不能解決現在的問題的。

＃絕對禁止暴力

最最重要的一點！絕對不能使用暴力，男生、女生都一樣，避免用力摔東西、摔門、搥牆，更不能傷害對方，一但做了，就再也沒有挽回的餘地了。另外，也不可以用言語做出人身攻擊，這些都是會造成嚴重傷害的行為。

▲吵架。（圖／翻攝自PEXELS）

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關鍵字：

男女, 感情, 吵架
fashion.net

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