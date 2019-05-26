女孩也能帥過男生！有了5個單品　妳也能變成超殺「工裝女」

編輯／Duke

說到工裝穿搭的代表，大家想到的應該是「六叔」余文樂吧？不過，各位可別以為這種風格只適合男生，因為女生穿起工裝的氣勢，可是不輸給男生的，所以下面就要來帶大家介紹，5個女生搭配工裝時，一定要有的單品。

1.工作襯衫

工作襯衫簡單好搭配，並且單穿不會過於單調，只需要選擇材質較為硬挺的版型，各位女生朋友就可以輕鬆駕馭工裝囉！推薦品牌為Wtaps、Carhartt、Wisdom。

▲工作襯衫簡單好搭。（圖／翻攝自CarharttWIP FB）

2.機能背心

背心絕對是必備的工裝單品，因為這樣可以有多層次的搭配，而且一年四季都可以穿搭，尤其是夏天特別需要，畢竟，只穿一件T-Shirt出門，可是非常單調的，推薦品牌為Carhartt、Nike ACG、Goopi。

▲背心不論是夏季或冬季都可以穿出門。（圖／翻攝自Goopi）

3.工作褲

因為女生比較嬌小，所以挑選工作褲時，一定要挑選符合自己身型款式，否則會給人沒精神的感覺，要盡量避開過寬或過長的樣式，才會比較好哦！推薦品牌為Wtaps、Neighborhood、Carhartt、Dickies。

▲工作褲一定要細心挑選。（圖／翻攝自WearJP）

4.吊帶褲

於70年代，由美國工人帶起的穿搭風格，因材質硬挺與多功能受到歡迎，而且女生著用吊帶褲，會有一種特別的氣勢，並且市面上要買到好看的款式，非常的容易，這邊也推薦女生朋友，可以去試穿看看Carhartt或是Dickies吊帶褲。

▲女生穿吊帶褲，會有一種特別的氣勢。（圖／翻攝自IG@carharttwip_tw）

5.復古風格的鞋款

近年復古風潮相當流行，有許多品牌將以往推出的鞋款，以復刻的形式，回歸現代，不過，也有一些品牌，是不斷的將既有的鞋款，以推陳出新的方式販售，所以Nike老爹鞋、Converse帆布鞋以及New Balance的9系列，都是穿搭工裝的好夥伴哦！

▲選用復古鞋款。（圖／翻攝自WearJP）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App