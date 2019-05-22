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6萬人擠爆！誠品 X SOU・SOU海外首展　排2小時進場也甘願

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▲誠品 X SOU・SOU海外首展吸大批人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣文青心中的「京都夢幻品牌」SOU・SOU，與誠品生活合作的海外首展，於今（5／22）在中山地下書街R79揭幕，開展前2小時就出現有民眾在店外守候，一開張馬上爆滿，還排出200公尺的等候長龍，其中行李箱、安全帽與置物籃都是熱門品項，才首日就快被搶光光，官方表示首日進場約6萬人次。

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲排在書店前方的人龍長達200公尺，就為了等進店逛首展。

以時尚設計詮釋日本傳統文化的京都品牌SOU・SOU，開啟了年輕一代與傳統交流的新頁，其中廣受歡迎的插畫，充滿文化氣息與濃濃平靜風格，受到台灣許多消費者喜愛，本次與誠品合作的海外首展今開幕，上午8點就有民眾在外守候，不到10分鐘展內人潮爆滿，必須在外面排隊入場，許多家長攜家帶眷，還有支持者專著全套服飾前來捧場，估計從下午隊伍末端到進場約要排上2小時。

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲很有日式風格的入口，其設計規格與日本當地相同。

本次展場內除了有創辦人之一、設計師脇阪克二秉持「一日一繪」的創作理念，畫了29年給妻子地圖繪明信片原稿現場展出之外，還有獨家以紋樣做成的桌布與椅墊，讓民眾實際感受，此外也販售誠品與SOU・SOU獨家聯名商品，以及該品牌的熱門品項與話題聯名款。

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲連在日本都沒有對外展出的品牌繪畫原稿，首度在台灣可近距離欣賞。

台灣獨家聯名包括大同電鍋、安全帽、環保餐盒、明信片等，均結合SOU・SOU膾炙人口的熱門圖樣，讓平凡的居家用品使用起來，更多上點文青味。該品牌經典商品「口金包」，也受到許多民眾包圍，豐富的樣式讓人眼花撩亂，而SOU‧SOU X CENTURION聯名登機箱以及與PROBOX聯名手持涼風扇，也是熱門銷售款。

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲與誠品合作的台灣獨家商品。

誠品表示，其海外首展從5／22至6／10止，首日預估參展人次達6萬人，前3名銷量商品依次為誠品與SOU • SOU獨家聯名安全帽、聯名11人份電鍋與recolte獨家聯名三明治機，而整條R79中山地下書街將會營造京都風貌，讓民眾體驗SOU・SOU的日本風情。

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲消費滿2,500元加贈限量紀念小盤，有誠品30與SOU SOU品牌16年的元素在其中。

▲誠品 X SOU・SOU海外首展 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲地下街充滿濃濃的SOU・SOU氛圍。

關鍵字：

SOU・SOU, 京都, 日本, 誠品, R79
fashion.net

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