「中午叫外賣，打電腦邊吃飯」代表人生不快樂　哈佛研究：這樣做你會更幸福

▲放下對金錢的過度執著，會讓你更快樂。（圖／unsplash，以下同）

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說到底人生就是由很多「選擇」組成的，然而在現代社會以講求工作與生產力為主流的壓力下，許多人都會面臨「花很多時間賺錢，犧牲自己生活」或是「以生活為首位，錢賺夠花就好」的2種抉擇，然而通貨膨脹、對未來的不安或許會讓你感覺壓力不少，但在《哈佛商業評論》上的一篇文章，顯示最快樂的人，其實是願意放棄金錢，換取更多自由時間的人。

▲人生是由選擇組成的。

此篇文章出自哈佛教授威廉斯（Ashley Whillans）的筆下，描述之前的分析研究，從全球近10萬名工作中的成人，進行關聯性、交叉分析等實驗性研究，得出的結果，願意放棄金錢換取自由時間的人，因為充分體驗到生活、社交與人生樂趣，相較拿時間追求高薪，人生會「比較快樂」。

當然知道這些無法讓你馬上辭職，去荒山野嶺上過著不用打卡上下班的生活，但有幾件事可以從生活落實，讓你擁有些生活上的小確幸。

中午別在位子上用餐

很多上班族中午叫外賣，配電腦吃飯，一整天離不開那張椅子不會讓你更開心，或賺更多錢，中午即使是一個人用餐，也盡量到外面餐館吃飯，到外面走走，調整一下心情，或是在家做便當，到公園用餐也很不錯。

▲不要總是坐在辦公室裡。

短暫空閑時間，不要只看手機

如果你有短暫的20分鐘時間，不要只看手機度過，去茶水間喝杯咖啡，或樓梯間看看遠方，或是到健身房踩個10分鐘飛輪，都比你看著螢幕或是看別人的動態消息來得好。

做做用金錢換取時間的事

偶爾坐趟計程車縮短交通時間，然後享受一下多餘時間可以做的新鮮事，便會立體的感受到時間與金錢帶來的好處，你會有更加不同的感受。

▲舒適且省時的交通移動決定，可以簡單體會以金錢換時間的感受。