香奈兒推出全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏！

▲兼具實用與流行感，香奈兒最新眼妝系列即將於5/31上市。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

眼睛決定你的第一印象，「眼妝是為了美化雙眼，而非遮掩神采，」露西婭·皮卡解釋。「我很喜歡造型和個性的展現。我認為女性應該打扮得自信動人，但不能太誇張和過時。」用最新香奈兒眼妝系列，幫助打造自我風格，美到就像你的第二層肌膚。

▲眼妝同色調互搭，就不怕出錯。（圖／品牌提供）

2019年香奈兒全球彩妝創意與色彩設計總監露西婭·皮卡以女性獨特個性為靈感，設計出全新眼妝系列，鼓勵女性大膽表現自我。全新推出四種配色、三款作品，以「柔霧」妝效為靈感，她打造的四大基本色系，不管化妝技巧如何，都能譜出獨具自我風格的眼妝協奏。

▲共推出4盤色選可供選擇。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

香奈兒四色眼影

四色眼影中的霧光和珠光皆為精心調配，所有眼影盤皆採用基本配色，可隨心所欲玩轉創意。

露西婭建議，巧妙運用質地與妝效，創造摩登質感：若眼唇妝感較重，建議臉妝保持清爽。

▲畫出是極細眼線，快速暈染開也能當眼影用。

香奈兒防水眼線筆

旋轉筆尖與附帶隱藏式削筆機的設計自然好上手。無論於上睫毛根部勾勒細緻眼線，或是加粗創造濃魅大眼妝感，滑順筆觸讓人好驚艷。

建議將眼線稍微加粗並利用小刷具往外及往上暈染開來。接著在靠近睫毛處再畫一次眼線，加強深邃輪廓。

▲獨特橫紋設計外型很有質感。

香奈兒增量濃密睫毛膏

全球首款3D列印睫毛膏，呈現前所未見的精準分明質感，與瞬間極致豐盈的革命性妝效。香奈兒以獨家的高科技創新技術，確保每次刷覆都能完美均勻，且不糾結成塊。

刷睫毛膏時，應增加睫毛中段的上色，尾端則輕輕帶過，即可創造大眼效果。

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