韓妞親授撩男小心機：用洗、潤髮玩疊香，創造記憶度

▲比起身上的香水，近距離聞到的髮香更有記憶點。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女孩喜歡將香水、香氛疊加來創造香氣層次，但你知道洗髮精也可以「疊香」嗎？韓系髮妝品牌魅尚萱將精油香療融入洗潤髮產品中，推出全新花漾糅香系列，加入獨家植物花卉香氛精華，自由混搭出專屬你的迷人髮香。

▲（左至右）清新洗髮精(橙花與佛手柑)、 舒緩洗髮精(蓮花與薰衣草)、滋養潤髮乳(木蓮花)，500ml，各500元。

糅香系列包括舒緩和清新兩款香氛洗髮精外，還推出了搭配洗髮精「疊香」效果的滋養潤髮乳，這款潤髮乳以木蘭花香調為基底，搭配麝香創造豐富層次，非常適合與其他香調揉合，無論是充滿活力的柑橘香調，或是甜美浪漫的花卉香氛，都能增加香味層次，讓香氣持久縈繞髮間。

值得一提的是，洗護產品堅持「七無」配方，也就是無防腐劑、無人工香料、無人工色素、無石化礦物油、無乙醇、無動物性原料及無苯甲酮，，弱酸性成份可以給頭皮與髮絲最溫柔的呵護，連潤髪乳都能安心使用在頭皮上。

▲L'OCCITANE 草本深層滋養精華油，100ml ，1,400元。

來自南法的歐舒丹，以普羅旺斯橄欖油與橄欖葉精萃為基底，完美結合洋甘菊、薰衣草、杜松、檸檬與尤加利5種草本精華油的草本滋養系列，推出全新草本深層滋養精華油。

天然無矽靈配方，只要在洗髮前多一步驟，就能有效預防乾燥與皮屑增生、保護頭皮隔絕外在傷害，接著順勢將滋養精華油輕輕帶過秀髮，停留10分鐘後洗淨，再進行日常洗髮。

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