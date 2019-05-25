「LGBT Pride Month」必收的5雙鞋！Converse超華麗亮片、彩虹條紋馬汀

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台灣5／17三讀通過同婚專法，實現了許多人的夢想，也給了眾多同志在即將到來的「同志驕傲月Gay Pride Month」一個最好的禮物，而在這充滿「彩虹的氛圍下」，各品牌也相繼推出Pride平權系列鞋款，所以下方盤點了5雙，和彩虹相關的鞋款給各位參考。

1.Converse Pride系列

Converse提倡平權，已經有很長的一段時間，而今年發售的鞋款，正是Chuck 70以及Chuck Taylor All Star的鞋型，設計上，採用華麗的亮片，並配合大量的彩虹元素，目前該系列已於5／6在美國官網上架，售價為美金60元（約台幣1,800元）到美金100元（約台幣3,000元）不等。

▲Converse Chuck 70鞋款。（圖／翻攝自Converse）

▲Converse Chuck Taylor All Star鞋款。（圖／翻攝自Converse）

2.Dr.Martens（馬丁大夫）1460 Pride系列

Dr.Martens使用旗下最具代表的1460鞋款，並搭配著旋轉的彩虹條紋，其中，Pride字樣則是印於鞋後跟處，而鞋帶、後跟拉環以及鞋墊字樣，皆是採用彩虹配色，喜歡的朋友，一定要入手，售價為美金145元（約台幣4350元）。

▲Dr.Martens推出的1460 Pride系列。圖／翻攝自Dr.Martens）

3.Adidas Pride Pack

Adidas為了迎接即將到來的同志驕傲月，則是推出一個系列的鞋款，其中包括了Ultra Boost 19與Ozweego等，設計上，皆運用編織、標誌、圖案來象徵平權，該系列預計於6／1推出，而Ozweego售價為美金110元（約台幣3,300元）、Ultra Boost 19則為美金180元（約台幣5,400元）。

▲Adidas Pride Pack系列。（圖／翻攝自Adidas）

4.Nike Air Max 720 Betrue

Betrue系列是Nike為平權發聲，每年都會推出的鞋款，去年是以Nike Epic React與Nike Air Zoom Fly最為熱門，而今年Nike主打的Nike Air Max 720，則會率先推出，設計上，採用白灰為基底，並於側邊運用彩虹色調，打造Air的字樣，預計將於6月推出，售價為美金180元（約台幣5,400元）。

▲即將發售的Nike Air Max 720 Betrue。（圖／翻攝自Sneakernews）

5. Under Armour Hovr Slk Pride

UA（Under Armour）的公司內部，相當重視多元文化，同時，也倡導平等的觀念，才會推出這雙Hovr Slk Pride配色，而UA則是將彩虹色調，運用於Logo、鞋帶、中底以及鞋底，目前已經於UA官網發售，售價為美金120元（約台幣3600元）。

▲UA Hovr Slk Pride鞋款。（圖／翻攝自Under Armour）

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