5月好燒心的夢幻包包清單　Burberry小鹿包、Dior翻蓋包最欠買

每一季推陳出新的精品品牌新包，到底哪些是經典，哪些只是曇花一現？女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包，不管你是要煥然一新的造型、又或著想要換個喜歡的包款來犒賞自己，買一個精品包款，對女孩們來說是大件事，當然要仔細挑選和觀望，讓VOGUE每個月為您推薦精品品牌的最新包款，每個月都充滿新鮮選擇，加入夢幻清單再好好考慮也不遲。



路易威登New Wave皮具系列 - 相機袋及腰包等全新款式

路易威登New Wave系列在去年首度登場，獨樹一幟的美學成為潮流中不可或缺的袋款。系列從品牌經典設計中已被遺忘的圖案取材，帶來獨特的波浪形絎縫細節，今年春天，系列更帶來腰包及相機袋兩款趣味設計，方便實用，卻又不失時尚。

輕巧兼具實用性能，多功能腰包有可調整長度的背帶，可配掛在腰部或斜背。相機袋的長斜肩背帶，其設計結合皮革和鏈帶。新作推出黑色和白色兩種款式，相機袋另外推出糖果粉紅色。兩種款式都裝飾著復古金色金屬LV標誌，LOUIS VUITTON品牌名稱則以繽紛的彩虹字體拼寫於前蓋。



Versace 2019 全新包款Icon Quilted系列

Versace Icon系列為90年代經典包款的復刻版本。由藝術總監Donatella Versace精心打造，以全新立體縫線設計包款Icon Quilted系列，對稱格紋車線，配上梅杜莎金屬釦裝飾，貫徹Versace義式工藝精神。

Icon Quilted推出多種款式，復古提包或鍊帶肩背包皆備有希臘回文鍊條背帶，時尚與實用性兼具，能靈活配襯日夜造型。充滿潮流感的格紋腰包亦可肩背使用，符合現在最流行的Fanny Pack款式。Icon Quilted提供不同尺寸、多樣顏色及印花供選擇，經典巴洛克圖騰以至豐富色彩：螢光粉紅、螢光黃、古銅色、復古黑等，展露本季時髦風格。

Bottega Veneta 全新 The Pouch 手拿包

本季 Bottega Veneta 全新推出的 The Pouch 手拿包，是新上任創意總監 Daniel Lee 為品牌所設計的首兩款作品之一。這款大型的手拿包以結構式框架包裹著柔軟壓褶的皮革,營造出豐盈且圓弧的形狀。曾經在Phoebe Philo時期Celine工作過的Daniel Lee，轉戰成為Bottega Veneta期待的壓箱寶設計師，她的設計的確有著舊Celine的風格，懷念過去Celine的您，或許可以開始追隨這位設計師所打造的bottega Veneta。

The Pouch 手拿包以三種不同工藝呈現,其色盤包含自然色調以及飽和的流行色彩。而The Pouch 編織小牛皮手拿包，將 Bottega Veneta 標誌性的 intrecciato 編織，以極柔軟的小牛皮詮釋。The Pouch 小牛皮手拿包則使用滑細皮革。鱷魚皮款式則是以四塊鱷魚皮組成，精緻的做工讓皮革的紋路完美結合。



Burberry TB Bag

Riccardo Tisci 為 Burberry 推出的首個2019年春夏系列裡，我首度見到 TB Bag 亮相。這款包引用品牌創辦人 Thomas Burberry 的姓名縮寫字母。 在義大利採用經典小牛皮製成外觀硬挺的 TB Bag，附有可拆式鏈條或皮革背帶。以鉻鞣工法製成的皮革背帶，顏色經久不變，並且以手工方式在邊緣進行彩繪。







TB Bag 系列有著多種顏色、款式和尺寸，包括中型和小型包、腰包和信封手拿包，皆搭配特別訂製的 Thomas Burberry Monogram 五金。配色方面則是從黑色、深棕色和深紅色，到柔和的粉紅色、蜜金色和開心果綠色。超可愛的雙色款式則有黑色搭配白色 Burberry London England 標誌，以及黑色搭配小鹿印花，以及大不列顛紅搭配嵌花 Monogram 圖案。







Dior 30 MONTAIGNE 翻蓋包

Dior全新 30 Montaigne 翻蓋包以品牌創始人縮寫 CD 為全新設計亮點，全新的字體設計搭配超大尺碼的醒目金屬扣環對應包款後方浮雕式的 30 Montaigne 字樣，可調節式的金屬扣環皮揹帶靈感取自軍隊配件。無論拎著上身、斜揹或肩背都展露獨樹一幟的典雅都會風格。







優雅小牛皮革方盒款式是 Dior 首度在一只包款同時啟用三種不同皮革的設計，包含包身通透著絲光滑潤光澤的頂級BOX小牛皮，柔軟與扎實的觸感經過整燙啞光的表層處理，搭配包款側身耐用柔軟的小牛皮與內裏細緻的小羊皮，以最傳統的A COSTOLA（對緣）無模具皮件製作技術打造而成。

※編輯：Travis Travie | 來源：versace, Bottega Veneta, Burberry |

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