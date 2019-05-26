跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍

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相信大部份的女生，都堅持自己一定要很瘦，才會討得男生喜歡，不過，各位知道「肉肉女」才是近期最夯的身材嗎？經研究團隊發現，與肉肉女交往，幸福感會增加10倍，所以下面就整理了5個，跟肉肉女交往的好處，一起來看看吧！

1.有親切感

漂亮又瘦的女生，時常會給人一種很難親近的感覺，相反的比起紙片人，肉肉女給人的感覺，親切又好相處，所以大多的男生，都會主動攀談，進而認識或交往。

▲親切容易相處。（圖／翻攝自IG@watanabenaomi703）

2.躺起來超舒服

肉肉女躺起來的舒適度，應該是男生的最愛，畢竟能不用枕頭就可以很輕易的睡著，不是每個人都擁有的技能，而且肉肉女還會帶給男生安全感，使雙方的感情更加融洽哦！

▲躺起來很舒服。（圖／翻攝自IG@watanabenaomi703）

3.超級會吃，知道哪裡有美食

跟肉肉女交往，是非常有口福的，因為她不像其他女生那樣挑三揀四，而且是一個美食地圖，都知道哪裡有好吃的，完全不用擔心走進一間很雷的餐廳，最後不開心的走出來哦！

▲知道超多美食。（圖／翻攝自Unsplash）

4.肉肉女很會生

研究指出，女性體內的脂肪，對雌性激素有很大的影響，所以脂肪越多，就對懷孕越有利，並且嬰兒的營養，也會非常足夠，如果各位身旁，已經有一位這樣的女人，那你們就放心的生吧！

▲營養好很會生。（圖／翻攝自Unsplash）

5幸福感增加

根據墨西哥大學的心裡研究指出，跟肉肉女交往，可以很自在的談戀愛，因為肉肉女較容易滿足另一半的要求，並且跟一般的女生相比，幸福感會增加10倍。

▲幸福感會增加10倍。（圖／翻攝自IG@rebelwilson）

看完以上的5個好處，各位是不是覺得，有一個肉肉的女友，生活會過比較開心呢？不過，每個人的需求不盡相同，還是要依照自己的喜好選擇，不然交往了以後，才會發現這不是自己要的，導致最後悲劇收場，所以一定要謹慎考慮清楚會比較好哦！

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