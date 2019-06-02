為什麼談一段成功的感情這麼難？在此之前，請你先做到「學習孤獨」

最近身邊的朋友正在輪流失戀，正在婚姻中的也遇到瓶頸，為什麼一段成功的感情這麼難？需要多少力氣和勇氣才能到到達目的衝破終點線？

年輕時的感情，我們不懂得和妥協在愛裡和平共處，我們理直氣壯，我們聲嘶力竭，我們委屈又宣揚。時間沒有教我們怎麼當個優雅的大人，但磨去了那些絕對的菱菱角角，好像多了些溫暖，卻附加了更深層的脆弱。

我們努力生活，學習品味，多年來已經建立了幾個如同家人般不需花俏討好的穩固友誼，當然生活不完全心想事成，卻其實自己過得也不錯，但面對感情，卻好像再多努力都與結果無關，是一項最不划算的投資。

勇敢誠實的大人，說還需要所以繼續追；理智謹慎的一派說沒有也沒差。為什麼談一段成功的感情這麼難？首先，請你先明確的知道，屬於「你」自己成功的定義。

結婚嗎？談一場開心的戀愛？只是短暫的伴？每個人都不同，沒有對錯，但請你一定要先清楚自己要什麼，然後請堅定執意。

找到一位和你定義相同的人再對號入坐，這才有基本條件展開一趟值得期待，目標一致的豐富旅程。這趟旅程請不斷的去認識對方，永遠保持好奇心。當有夠熟了，覺得不需要繼續認識對方，事實上你們的關係就在那時候停止了，永遠都記得，不斷認識對方是維持相愛的方法。

一段成功的感情是，遇見一位早知道感情不容易，但我需要你，所以願意一同努力的人。一段成功的感情真的不容易，我們必須不斷練習改變單位，把從前「利我」的想法排除往「利我們」的概念。至於那不願再一起努力的曾經同伴，目送他，繼續往你的方向吧，記得嗎？其實你一個人可以過得很不錯。或許偶爾孤單了些，但清楚的坦然，勝過得過且過的取暖。

請你先做到，其實你一個人可以過得很不錯。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - 陳薇

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