夏天就學這4位女星的短髮LOOK！　顯臉小又散發氣質

▲（圖／Pinterest）

這幾年興起了一陣「短髮風」，走在路上的女孩們，清一色都是各式各樣的短髮造型，讓人看了心好癢。不過，相信許多人和編輯一樣，自從國中解除髮禁後，就再也沒有剪過短髮了，對短頭髮的印象就是「呆板」、「無聊」。

拋開那些傳統的想法吧！其實現在許多女明星也紛紛剪上短髮，反而更襯托五官、深邃動人，真的不考慮嘗試看看嗎？

1. 石原聰美

可愛又俏麗的小內彎

▲（圖／Pinterest）

第一次看到石原聰美的短髮，是在日劇《法醫女王》（Unnatural）裡，這種帶著自然的內彎搭配空氣瀏海，即便髮尾有點翹翹的不必特別整理就很有型了！加上這個長度可以修飾臉型，自然垂落或塞耳後都非常好看。

2. 朴信惠

超熱門的耳下 3 公分

▲（圖／Pinterest）

原本外型就很「仙」的朴信惠，自從剪了短髮後，全世界的女孩也跟著暴動！大家都想要有著像她一樣優雅大方兼具時尚自然的「耳下 3 公分微捲髮」。

雖然說原本長髮的她就很有氣質了，但短頭髮反而能讓她清秀的五官看起來更立體，加上微微的捲度，真的是今夏不能錯過的浪漫髮型之一。

3. 宋慧喬

鮑伯頭展現年輕大方

▲（圖／Pinterest）

光是看宋慧喬的外型，誰也無法相信她已經快要 40 歲了，如此白裡透紅的肌膚就跟凍齡了一樣。

2018 年底，宋慧喬於《男朋友》劇中的短髮造型，更是讓人眼睛為之一亮。有點厚度的空氣瀏海配上俐落的鮑伯頭，讓她看起來大方又幹練，簡單戴上富有設計感的耳環就很好看！另外，當頭髮留長後，還可以做成高貴的公主頭，頓時女人味十足！

4. 徐若瑄

及肩短髮超迷人

女神就是女神！歲月完全沒有在徐若瑄的臉上留下任何痕跡，即便已經 44 歲，仍然有著少女般的秀麗外表，羨煞了許多女性粉絲。

前些日子她放上自己短髮的照片，及肩的位置不論是讓它自然翹起，或者用電棒捲做出一些捲度都散發的滿滿的柔美氣息。編輯覺得，這種髮型不算太長也不算太短，很適合想要從長髮改為短髮造型的女孩，不會一下子改變太大。

看到這裡，是不是很想趕快約髮型設計師來剪一下呢？夏天要到了，換個髮型不僅能有新的氣象，也能更清爽有型喔！

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