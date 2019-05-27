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「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰

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▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自pinterest）
▲超實用的「五水保養法」可幫助做好夏日保濕。 (圖／翻攝自IG@vocemagaxine)

記者張毓容／台北報導 

每到炎熱的夏天，總是粗糙暗沉、毛孔粗大，還加上爆油大脫妝嗎？那可能是因為你的肌膚保水基底沒打好！在悶熱高溫和猛烈的紫外線夾攻下，夏天裡肌膚水分散失並不少於乾燥的冬季，保濕沒做好，容易造成肌膚油水不平衡。快運用每個人家裡都有的化妝水，搭配5種好實用又有效的「五水保養法」，夏日保濕其實也能很簡單。

▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自pinterest）
▲濕敷化妝水可快速幫肌膚補水。 (圖／翻攝自Stylenanda官網)

化妝水濕敷法
把化妝水拿來濕敷大家一定不陌生，不僅能為肌膚快速補水，手邊臨時沒有面膜時也能變身為個人化的保濕面膜。最簡單也最常見的作法就是將5片化妝棉以化妝水充分浸潤後，分別濕敷於雙頰、T字部位、下巴和額頭，讓肌膚喝飽水，再做後續保養動作。

降溫冰鎮法
有些人喜歡把化妝水拿到冰箱冰過再使用，尤其夏天用起來更冰涼舒爽，但時常拿進拿出，頻繁地溫度變化容易使化妝水變質，建議可先將化妝棉用化妝水完全浸濕後，裝在夾鏈袋裡封起並放入冰箱冰鎮，就能達到一樣的冰涼使用感，更可幫助鎮靜舒緩曬後肌膚。

▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自圖庫）
▲化妝水拍上臉後，可用掌心輕輕按壓幫助吸收。 (圖／翻攝自PAKUTASO圖庫)

油水混調法
化妝水不只能單獨用，更能混合使用。皮膚比較乾燥時，可拿出自己平時慣用的精華油，滴於掌心和化妝水混合後，輕拍上全臉，再以掌心輕壓、溫熱，並可針對較乾燥的局部稍微加強按摩；習慣用化妝棉的人，也可以直接倒在化妝棉上混合，再用化妝棉輕擦按摩，不只透亮有感，潤澤感也更加乘。

保濕噴霧法
將蒸餾水裝進奈米噴霧器中，再按壓1～2下的化妝水於噴霧器內，在炎熱的夏天時，可於戶外活動時隨身攜帶，隨時幫助肌膚降溫。

▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自圖庫）
▲化妝水還可以噴在美妝蛋或粉撲，幫助上妝。 (圖／翻攝自IG@beautyblender)

完美底妝法
將化妝水噴在美妝蛋或粉撲上，再用來上底妝，能使底妝更加服貼、更吃妝。尤其是大家最怕容易脫妝的夏天，更該留意肌膚的油水平衡，肌膚水分充足就能避免因太乾燥導致出油融妝的狀況發生。

▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自pinterest）
▲Guerlain SUPER AQUA極地湧泉保濕水凝露，150ml，NT$2,050。

嬌蘭老客戶都一定都知道的SUPER AQUA保濕系列，除了高回購率的保濕精華，這罐保濕水凝露也很受歡迎，清新柔滑的質地就算夏天用也很舒爽愉悅，可幫肌膚補水並防止脫水，激發肌膚光澤，提升膚質。

▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自pinterest）
▲Kiehl's 冰河保濕-無油清爽化妝水，250ml，NT$800。

清爽不含油脂的保濕化妝水，能溫和調理並再次潔淨肌膚，含冰河醣蛋白、澳洲白茅等天然保濕成份，能有效補充水份、鎮定舒緩肌膚，使肌膚恢復水潤狀態。

▲化妝水「五水保養法」。（圖／翻攝自pinterest）
▲自然美 蜂膠麗膚水，80ml，NT$920。

含山艾、三色堇、海膽草、百里香、蜂膠等植物萃取精華，可淨化平衡，具保濕及舒緩功能，不論一般膚質或油性肌膚都適用。
 

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關鍵字：

夏天, 保濕, 保養, 化妝水, 用法
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