馬上來一杯！厭世臉哆啦A夢、龍貓拉花咖啡　越喝越療癒

編輯／Ping 圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g

大家對咖啡上的拉花以及造型奶泡不陌生吧，通常都是以精緻的圖案或可愛的卡通人物做為主題，不過近期日本有一間咖啡廳在網路上爆紅，因為他們家的造型咖啡居然不走正常路線，而是將卡通人物通通換上厭世臉！這家的咖啡到底有多特別呢～讓我們一起看下去。

＃哆啦A夢

還記得小時候放學時，回家第一件事就是收看哆啦A夢，不過...咦！這不是哆啦A夢本人啦～原本五官雖然還在，但這間咖啡廳就是那麼調皮，在嘴巴的位子換上新的表情，看起既逗趣又呆萌，一定是因為大雄又闖禍了啦！難怪人家哆啦A夢會生77，臉那麼臭。

＃《神隱少女》無臉男、《龍貓》龍貓

這次就連《神隱少女》與《龍貓》也都被下毒手，在無臉男的面具上加了厭世臉後，居然莫名的萌，看起來也太無辜了吧～讓人好想抱緊處理喔；不過反之，原本可愛的龍貓被換上新表情後，讓人拳頭都硬了，這表情也太欠揍了吧，好像欠他錢似的。

＃史努比

還有超高人氣的史努比，當然也逃不過被厭世化的命運，難怪表情這麼無奈、沮喪（大笑）。這次除了有拉花的造型，還有用奶泡做出來的立體史奴比，趴在杯緣的樣子，看久了也怪可愛的。

除了以上這幾款外，在他們的twitter上還有更多的造型拉花、立體奶泡咖啡等著各位喔！看著看著，莫名就被這些厭世臉給療癒了呢～













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