fb ig video ETtoday search mobile

馬上來一杯！厭世臉哆啦A夢、龍貓拉花咖啡　越喝越療癒

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g

大家對咖啡上的拉花以及造型奶泡不陌生吧，通常都是以精緻的圖案或可愛的卡通人物做為主題，不過近期日本有一間咖啡廳在網路上爆紅，因為他們家的造型咖啡居然不走正常路線，而是將卡通人物通通換上厭世臉！這家的咖啡到底有多特別呢～讓我們一起看下去。

＃哆啦A夢

還記得小時候放學時，回家第一件事就是收看哆啦A夢，不過...咦！這不是哆啦A夢本人啦～原本五官雖然還在，但這間咖啡廳就是那麼調皮，在嘴巴的位子換上新的表情，看起既逗趣又呆萌，一定是因為大雄又闖禍了啦！難怪人家哆啦A夢會生77，臉那麼臭。

▲厭世拉花。（圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g）

＃《神隱少女》無臉男、《龍貓》龍貓

這次就連《神隱少女》與《龍貓》也都被下毒手，在無臉男的面具上加了厭世臉後，居然莫名的萌，看起來也太無辜了吧～讓人好想抱緊處理喔；不過反之，原本可愛的龍貓被換上新表情後，讓人拳頭都硬了，這表情也太欠揍了吧，好像欠他錢似的。

▲厭世拉花。（圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g）

▲厭世拉花。（圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g）

＃史努比

還有超高人氣的史努比，當然也逃不過被厭世化的命運，難怪表情這麼無奈、沮喪（大笑）。這次除了有拉花的造型，還有用奶泡做出來的立體史奴比，趴在杯緣的樣子，看久了也怪可愛的。

▲厭世拉花。（圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g）

▲厭世拉花。（圖／翻攝自「じょーじ［cafe27日休業］」twitter@george_10g）

除了以上這幾款外，在他們的twitter上還有更多的造型拉花、立體奶泡咖啡等著各位喔！看著看著，莫名就被這些厭世臉給療癒了呢～




►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

咖啡, 拉花, 奶泡, 造型, 日本, 咖啡廳
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍 節食減重9成會失敗　用1招心法「想吃多少就吃多少」能瘦還不復胖 粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道 5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好 「沒有主動講」就是欺騙　細水長流的愛情一定要誠實溝通 皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家 日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面