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YEEZY大軍攻佔！六月將推出8種配色　全反光「黑魂」率先發售

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編輯／Duke

有關注YEEZY系列的朋友應該都知道，今年發售的鞋款，將會超過20款以上，並且有些為地區限定或限量發售，其中，即將到來的6月，就是一個鞋頭們會買到手軟的月份，因為要發行的YEEZY系列多達8款，下面就一起來看看吧！

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲將於6月發售的YEEZY系列。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

1.YEEZY BOOST 350 V2「BLACK」

全黑配色的YEEZY BOOST 350 V2，終於要回歸市面上，畢竟，這是鞋頭們夢寐以求的「黑魂」，同時，採用新版本的半透明設計，並預計6／7推出全反光版，而一般版則是6／8發售，售價為台幣9,000元。

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲黑魂的YEEZY BOOST 350 V2大家都想要。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2）

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲左邊為一般版，右邊為全反光版。（圖／翻攝自IG@yeezyseason2）

2. YEEZY BOOST 700 V2「VANTA」

即將發售的YEEZY BOOST 700 V2「VANTA」，將會是黑魂的鞋款，其鞋底為黑色，搭配鞋身的絨毛面，並運用反光片來點綴，而且這是YEEZY BOOST 700 V2的第一雙黑魂配色，預計5／31於ADIDAS指定店面發售，而6／8則在官網上架，售價為台幣10,800元。

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲全黑的YEEZY BOOST 700 V2，同樣讓人期待。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

3. YEEZY BOOST 700 V2「TEPHRA」

最近才曝光的「TEPHRA」配色，中文意思為「火山灰」，是一雙以大地色調為主題的鞋款，其中，ADIDAS以皮革、麂皮、網眼布等材質，呼應該鞋款火山灰的特色，預計6／15於ADIDAS指定店面以及官網發售，售價為台幣10,800元。

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲呼應「火山灰」的大地配色。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

4. YEEZY BOOST 350 V2地區限定

繼上次的地區限定後，6月也將迎來最新的配色，根據IG@ yeezymafia的爆料指出，該鞋款將為地區限定，分別是歐洲地區的「ANTLIA」、美洲地區的「LUNDMARK」以及亞洲地區的「SYNTH」，並預計於6／21發行全反光版，而一般版則是6／22，售價為台幣9,000元。

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲左邊為歐洲限定，中間為美洲限定，右邊為亞洲限定。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

5. YEEZY BOOST 700「UTILITY BLACK」

該鞋款的配色名稱，與先前發售的YEEZY 500「UTILITY BLACK」名稱相同，能預期這雙鞋的顏色，將是偏向灰黑的色調，其中，材質使用麂皮以及網眼布，打造復古的感覺，並預計將於6／29發售，售價為台幣10,800元。

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲灰黑調性的配色。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

另外，ADIDAS的死對頭NIKE，也沒有坐以待斃，因為NIKE整個6月，將會推出眾多聯名鞋款，像是NIKE AIR X FEAR OF GOD 1、NIKE X UNDERCOVER DAYBREAK以及OFF-WHITE X NIKE ZOOM TERRA KIGER 5等，並分別於6／1、6／7與6／27發售，喜歡的朋友，千萬別錯過了！

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲NIKE AIR X FEAR OF GOD 1。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲NIKE X UNDERCOVER DAYBREAK。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲6月發售的YEEZY。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、@hanzuying、Sneakernews）

▲OFF-WHITE X NIKE ZOOM TERRA KIGER 5。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

YEEZY, BOOST, 350V2, 黑魂, 全黑, 限定, ADIDAS, NIKE, OFF-WHITE
fashion.net

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