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外套裡有空調！藤原浩 X Uniform Experiment功能系列　讓你走路都有風

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編輯／Duke

Fragment Design的主理人藤原浩，可說是潮流的發起者，也與多個品牌聯名過，近期他於個人IG透露，將與Uniform Experiment、Burtle進行3方聯名，隨後Uniform Experiment所屬的SOPH.，便證實這項消息，並宣佈該聯名的宗旨，就是為了推出功能性極強的「冷氣服」，其中的最大亮點，就是外套上的小型風扇。

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲空冷服是最大亮點。（圖／翻攝自SOPH.）

由Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle推出的「Uniform Experiment For Hot Summer」，顧名思義就是Uniform Experiment，基於追求功能性服裝的理念，為夏季所準備的，同時，也找來藤原浩負責設計，而Burtle則是協助功能上的需求。

該系列的服飾，將為各位朋友帶來外套、T-Shirt以及拖鞋，其中外套是裡面的最大亮點，因為在設計上，可以通過兩側可拆式風扇吸入外部空氣，並透過循環讓內部有清涼爽快的感覺，而外套售價為日圓49,000元（約台幣13,800）、T-Shirt售價為日圓7,500元（約台幣2,100元）、拖鞋售價為日圓6,000元（約台幣1,700元）。

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲外套上除了有風扇以外，還有閃電以及Uniform Experiment字樣。（圖／翻攝自SOPH.）

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲該系列推出的T-Shirt有6種配色。（圖／翻攝自SOPH.）

▲Fragment Design X Uniform Experiment X Burtle。（圖／翻攝自SOPH.）

▲拖鞋的顏色也有3種。（圖／翻攝自SOPH.）

3方合作推出的「Uniform Experiment For Hot Summer」系列，目前已於5／25在日本各大SOPH.專賣店發售，而5／27則是在SOPH.官網上架，喜歡功能服裝的朋友，千萬不要錯過這個好機會哦！

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關鍵字：

藤原浩, 潮流, UniformExperiment, Burtle, 聯名, 功能性, 日本, SOPH.
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