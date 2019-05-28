韓網搶翻的5款《復仇者》周邊！鋼鐵人密碼存錢筒超帥、格魯特置物架萌翻

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《復仇者聯盟》熱潮不退，在大家差不多都看過電影之後，心情都還深陷劇情之中，這時如果有能慰藉心靈的周邊小物那就好了！近期有關《復仇者聯盟》的周邊商品真的瘋狂推出，有些簡直是可愛到破表！而且，不管是男生還是女生都無法抵擋，這些在韓網上搶翻的復聯周邊，全都可以在Gmarket找到喔。

＃鋼鐵人電子密碼存錢筒 約不到NT＄700

這個鋼鐵人的頭顱乍看之下好像有點可怕，但是仔細看會發現他頭上有許多按鍵，還有一個吸鈔孔，原來它是一個電子存錢筒！不但會發出很帥的聲音，輸入密碼後打開面罩的畫面更是帥翻，想必如果用這個當存錢筒肯定能好好實施存錢計畫。

在 Instagram 查看這則貼文 G마켓 공식 인스타그램（@gmarketstory）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 1 日 下午 10:28 張貼

＃格魯特Groot造型置物架、盆栽 約NT＄400

雖然在《復仇者聯盟》中的戲份不多，不過來自《星際異攻隊》的格魯特可是擁有一票粉絲，尤其是北鼻時期的格魯特超級可愛，這個格魯特造型的小置物架，可以拿來當作純裝飾、筆筒或是小植栽的容器，就把它放在桌上，每天托著腮看著你吧～

＃鋼鐵人行動電源



還記得鋼鐵人胸口那發亮的玩意嗎？相當於東尼心臟的反應爐是他的一大特色！而製造商便將鋼鐵人的反應爐變成了行動電源，還會發出亮光～類似造型的行動電源網上有許多，不過價錢大約都是上千塊，比較貴一些，但是完全值得啊！就算手機100％也想拿出來充電炫耀。

＃復仇者聯盟藍芽音響 約NT＄700

3C系列的產品幾乎都有推出《復仇者聯盟》造型的周邊，像是這種迷你藍芽小喇叭當然也有，每個角色的造型都超可愛，體積非常小，攜帶很方便～

＃復仇者聯盟迷你風扇 約NT＄850

夏天到了人手都一定要有一隻小風扇啊！如果有一隻鋼鐵人的、美國隊長的，走在路上感覺就特別涼呢！而且這款迷你風扇的頭能夠自由翻轉，立在桌上吹可以調角度，還有設計底座，上面有該角色可愛的公仔，看著心情也很好。

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