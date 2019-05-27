蜷川實花 X BAPE聯名全系列公開　花卉＋迷彩鯊魚嘴外套華麗滿分

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以強烈的色調、超多花朵為個人風格的蜷川實花（Mika Ninagawa），是當今日本知名的藝術家，近日與日本裏原宿的大佬BAPE（A BATHING APE）合作，推出了一系列的聯名商品，並且全都以蜷川實花善長的花卉打造，下面為各位介紹。

▲蜷川實花與BAPE合作。（圖／翻攝自BAPE）

BAPE為了這次的聯名系列，特別將東京南青山的店鋪，佈置成花卉風格的特色店，想必是非常重視此次的發售，其中，該系列帶來的商品，包括鯊魚外套、3款T-Shirt、時鐘以及2款BE@RBRICK公仔，同時結合了迷彩與花朵，為這些單品注入了繽紛的色彩。

▲特別佈置的南青山店。（圖／翻攝自BAPE）

▲鯊魚外套結合花卉與迷彩，並有3種配色，售價為日圓39,800元（約台幣11,200元）。（圖／翻攝自BAPE）

▲簽名式的1ST CAMO迷彩，有2種配色，售價為售價為日圓7,800元（約台幣2,200元）。（圖／翻攝自BAPE）

▲另有短版設計，售價為日圓9,000元（約台幣2,500元）。（圖／翻攝自BAPE）

▲BABY MILO的圖案T-Shirt，有3種不同的字體配色，售價為日圓7,800元（約台幣2,200元）。（圖／翻攝自BAPE）

▲鬧鐘有3種配色，售價為日圓19,800元（約台幣5,500元）。（圖／翻攝自BAPE）

▲BE@RBRICK公仔分為大、小尺寸，並有3種配色，大尺寸售價為日圓78,000元（約台幣21,800元），小尺寸售價為日圓16,800元（約台幣4,700元）。（圖／翻攝自BAPE）

蜷川實花 X BAPE的聯名系列，目前已於5／25在日本澀谷、原宿、大阪以及南青山搶先發售，而全球的專賣店，將在6／8上架，對於花卉結合迷彩有興趣的朋友，可以考慮在全球販售當天，在台北仁愛圓環的BAPE專賣店購買哦！

近期，BAPE除了有跟蜷川實花聯名以外，於4月時，還有找來正夯的漫威（Marvel）《復仇者聯盟》合作，發行熱門英雄的T-Shirt，像是鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克等知名角色，並且連Q版的《復仇者聯盟》T-Shirt都有，不過，目前想要購入，可能要從網路上下手囉！

▲眾多英雄的樣式。（圖／翻攝自BAPE）

▲超高人氣的鋼鐵人與美國隊長。（圖／翻攝自BAPE）

▲Q版的《復仇者聯盟》T-Shirt，也非常可愛。（圖／翻攝自BAPE）

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