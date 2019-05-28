梅雨季就是要透明錶提振精神！　范瑋琪搶戴視覺涼感G-SHOCK

▲范瑋琪戴G-SHOCK透明感的DW-5600SK-1腕錶2,800元。（圖／翻攝fanfan IG）

記者陳雅韻／台北報導

又濕又悶的梅雨季節令人不耐煩，需要風格清新的小物或配件提振精神，透明錶正是視覺上予人「透心涼」感受的設計，歌手范瑋琪（范范）動作很快，已入手G-SHOCK半透明材質為主題的Clear Skeleton系列方形DW-5600SK-1腕錶，復古風很吸引人。

▲透明錶殼搭灰色錶帶的G-SHOCK DW-6900SK-1腕錶2,800元。（圖／CASIO提供）

范范平日穿搭走文青風，常簡單的白T、襯衫搭配丹寧或大地色系褲子，鮮少花俏圖騰或鮮豔色彩上身，她選擇的G-SHOCK半透明的方形DW-5600SK-1腕錶，面盤為鏡面銀色呼應錶帶色調，與她春夏的穿搭風格相當合襯。

▲G-SHOCK透明設計搭配螢光綠的GA-400SK-1A9腕錶4,500元。（圖／CASIO提供）

G-SHOCK以80年代為靈感的Clear Skeleton系列，運用半透明材質搭配金屬鏡面營造復古感，除了范范擁有的方形錶，另有兩款相同色系的DW-6900、GA-700腕錶，以及錶圈是螢光綠的GA-400SK-1A9透明錶、黑色錶身搭果凍感桃紅錶圈的GA-400SK-1A4等共5款，均配備G-SHOCK耐衝擊構造、世界時間、計時碼錶、倒數計時、LED照明、防水200米等功能。

▲SWATCH粉紅果凍錶的正反面都通透可見機芯結構、2,200元。（圖／SWATCH提供）

SWATCH則在「粉紅果凍」錶的錶殼與面盤上玩透視，無論正反面欣賞石英機芯都一覽無遺，更有趣的是時標數字印在面盤與鏡面上，因此視覺上數字呈現不規則的漂浮層次感，饒富趣味。