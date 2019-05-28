「SOOP」經紀公司太厲害！孔劉、金材昱、秀智都是旗下藝人　套牢大明星靠2個字

「Management SOOP」成立於2011年，是屬於Kako M的子公司，目前旗下擁有13名藝人，其中包括孔劉、金材昱、孔曉振、鄭有美以及秀智等超人氣演員。

專營演員經紀，部長金長均，前後分別獲得許多演員們的信賴，從2011年孔劉以及孔曉振加入超過8年時間，期間兩人人氣不斷上漲，如孔劉在2011年演出電影《熔爐》、2016年演出《鬼怪》大受受好評，而孔曉振2013年兩部電視劇《沒關係，是愛情啊！》、《主君的太陽》都獲得極高的口碑，跟隨公司多年，互相扶持的成果，是讓公司以及自己的事業更加穩固發展。

在 Instagram 查看這則貼文 Hjk（@rovvxhyo）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 27 日 上午 6:17 張貼

2017加入的金材昱，從《Voice》開始一直到最近的《她的私生活》不斷接到好戲，經紀公司的功不可沒，加上今年離開JYP，決心朝演員道路發展的秀智，「Management SOOP」可以說是目前擁有全韓國人氣最高男女演員的大勢公司。

在 Instagram 查看這則貼文 김재욱（@jaeuck.kim）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 13 日 下午 11:12 張貼

「Management SOOP」金長均部長原來套牢大明星有撇步，公司沒有所謂的簽約金，也不定簽約時間，如果藝人有其他安排，可以隨時離去，不需要支付違約金，是一個互相信任的合作模式，金部長也強調，公司的文化是信任感的累積，並非只建立在互利的金錢關係上。看到這樣的合作模式，加上演員們接到的好戲不斷，誰願意離開呢～

粉絲們也應該謝謝「Management SOOP」，是他們讓我們喜歡的藝人持續發光發熱，請繼續替我們喜愛的演員鋪好更棒的戲劇之路吧！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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