fb ig video ETtoday search mobile

「SOOP」經紀公司太厲害！孔劉、金材昱、秀智都是旗下藝人　套牢大明星靠2個字

> >

▲經紀公司SOOP 。（圖／美麗佳人提供）

「Management SOOP」成立於2011年，是屬於Kako M的子公司，目前旗下擁有13名藝人，其中包括孔劉、金材昱、孔曉振、鄭有美以及秀智等超人氣演員。

專營演員經紀，部長金長均，前後分別獲得許多演員們的信賴，從2011年孔劉以及孔曉振加入超過8年時間，期間兩人人氣不斷上漲，如孔劉在2011年演出電影《熔爐》、2016年演出《鬼怪》大受受好評，而孔曉振2013年兩部電視劇《沒關係，是愛情啊！》、《主君的太陽》都獲得極高的口碑，跟隨公司多年，互相扶持的成果，是讓公司以及自己的事業更加穩固發展。

2017加入的金材昱，從《Voice》開始一直到最近的《她的私生活》不斷接到好戲，經紀公司的功不可沒，加上今年離開JYP，決心朝演員道路發展的秀智，「Management SOOP」可以說是目前擁有全韓國人氣最高男女演員的大勢公司。

 「Management SOOP」金長均部長原來套牢大明星有撇步，公司沒有所謂的簽約金，也不定簽約時間，如果藝人有其他安排，可以隨時離去，不需要支付違約金，是一個互相信任的合作模式，金部長也強調，公司的文化是信任感的累積，並非只建立在互利的金錢關係上。看到這樣的合作模式，加上演員們接到的好戲不斷，誰願意離開呢～

粉絲們也應該謝謝「Management SOOP」，是他們讓我們喜歡的藝人持續發光發熱，請繼續替我們喜愛的演員鋪好更棒的戲劇之路吧！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●　帶點邪氣的優雅男人！36歲演技天才 金材昱 從《咖啡王子1號店》到《Voice》、《她的私生活》，迷倒眾生的魅力歐巴！

●　快來和金材昱還有朴敏英巧遇！《她的私生活》劇中 彩蘊美術館、CocoMoco 咖啡廳都是實景，到韓國首爾一定要去

●　無法抵擋的Ryan館長！我們是如何愛上《她的私生活》中的金材昱？女人們的心完全被這隻獅子狙擊啊

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

ET Fashion

推薦閱讀

超小氣星座TOP 5　金牛才第五！天秤居然也上榜

影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效

影／快TAG另一半買起來！日本「炸裂腹肌、性感大胸」視覺效果T　穿上就有好身材

韓網搶翻的5款《復仇者》周邊！鋼鐵人密碼存錢筒超帥、格魯特置物架萌翻 讓你愛上雨天！迪士尼推小熊維尼、史迪奇透明雨傘　打開就被萌翻 「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰 法國女人的短髮好時尚！5位IG示範「撩耳短髮」氣質滿分還很顯小臉 紅髮艾德、Coldplay現身七大王國　《權力遊戲》偷偷跑來客串的6位音樂人 全球50大品牌出爐！勞力士是世界最強、Nike「最有價值」 微風南山10間打卡美食！世界最濃抹茶、水果閃電塔　可以從B2吃到4樓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面