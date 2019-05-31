台北街頭潮魂：我每天都認真穿搭，就算只是出門買個小吃

「欸！你穿這麼好看，要去哪？」

當你看到好友或家人做出很「不一樣」的穿搭時，是否也曾這麼問過他？這不禁讓Wazaiii編輯部思索著，從小便被灌輸要「看場合穿衣服」的我們，難道只能在出席重要活動時精心打扮？閒來無事想認真穿搭時，就要被投以異樣眼光？

年初時，Wazaiii執行了開站以來的首波街拍企劃，帶大家感受台北潮人們有別於歐美及日韓的穿搭功力。這次，編輯部再次走上街頭，不僅要挖掘更多時髦人士的穿衣風格，更要讓你知道，穿搭不是單看場合才必須注重的禮貌，即使只是出門買個庶民小吃，「認真打扮」也能是件非常天經地義的事！

走，跟著Wazaiii編輯一起上街，看看大家究竟都吃了些⋯⋯喔，不，是穿了些什麼！

4/28 Sun. 12:00 中山區



Name：popokai（@popokai__）

Age：22

Occupation：學生

Top：GU

Bottom：Sillage

Accessory：別針/0311、帽子/patagonia

Shoes：Nike

近期最想擁有的一樣單品：自身品牌「karano」的第二件產品

簡短形容自己的穿搭風格：超鬆身、Loooose

時尚對我來說是……：穿自己想穿的衣服，做自己想做的事。

Name：Sean（@hsu0121）

Age：22

Occupation：學生

Top：HeadxLover

Bottom：Sillage

Accessory：無

Shoes：Keen

近期最想擁有的一樣單品：Nike Air Rift

簡短形容自己的穿搭風格：什麼都要燙好

時尚對我來說是……：宇宙

Name：阿萍（@pinggggg712）

Age：21

Occupation：學生

Top：HeadxLover、日本古著店

Bottom：HeadxLover

Accessory：無

Shoes：Nike

近期最想擁有的一樣單品：Navajo

簡短形容自己的穿搭風格：是衣服都穿

時尚對我來說是……：做自己

Name：黃智（@chihbadboyhuang）

Age：27

Occupation：OPMM Shop 店員

Top：上衣/Willy Chavawism, 襯衫/monkey time

Bottom：needles

Accessory：戒指/Ambush, Gucci, Maison Margiela, Cast of vices, beauty&Youth、項鍊/Bill Wallleather

Shoes：Nike

近期最想擁有的一樣單品：Whowhat 5XL shirt

簡短形容自己的穿搭風格：直條紋搭配、多層次

時尚對我來說是……：不會厭煩的事物

Name：媛心（@kgssvu_diana）

Age：24

Occupation：Beams 店員

Top：needles

Bottom：NEONSIGN

Accessory：needles、crescioni

Shoes：Reebok

近期最想擁有的一樣單品：MY, pin head slacks

簡短形容自己的穿搭風格：簡單

時尚對我來說是……：生活

Name：Peter（@ibizaink_dirtycat）

Age：37

Occupation：伊比薩刺青師

Top：Estrella standard

Bottom：Beams

Accessory：耳機/apple、帽子/Only hat、手錶/Gooday watch

Shoes：Mercy.co

近期最想擁有的一樣單品：二戰美軍甲級外套N1

簡短形容自己的穿搭風格：街頭混古著

時尚對我來說是……：是人穿衣服，不是衣服穿人。

Name：Edison（@edison1129_）

Age：26

Occupation：國外業務

Top：Vintage

Bottom：Vintage

Accessory：包/巴黎古著店

Shoes：Gucci

近期最想擁有的一樣單品：Celine桶包

簡短形容自己的穿搭風格：復古

時尚對我來說是……：時尚就是生活

Name：Juun（@juunwhsu）

Age：26

Occupation：服務業

Top：蕾絲/淘寶、外套/Dark Wave

Bottom：Dark Wave

Accessory：手錶/TID Watches、包/Prada

Shoes：Maison Margiela tabi boots

近期最想擁有的一樣單品：Phoebe Philo的anything

簡短形容自己的穿搭風格：Vnisex

時尚對我來說是……：生活的一種

Name：OX（@oxox_4sho）

Age：21

Occupation：服飾店員

Top：Lil pump

Bottom：symphony Taipei

Accessory：徐祝老人

Shoes：Vans

近期最想擁有的一樣單品：Gold Chin

簡短形容自己的穿搭風格：Free

時尚對我來說是……：Whatever you like.

Name：Ris（@about_ris）

Age：20

Occupation：造型師

Top：Guess X ASAP Rocky

Bottom：Vnkn studios

Accessory：無

Shoes：Raf simons

近期最想擁有的一樣單品：Alyx

簡短形容自己的穿搭風格：街頭

時尚對我來說是……：喜歡就好

Name：陸夏（@luciaaaaa66）

Age：25

Occupation：Model

Top：外套/福和橋、洋裝/泰國市集

Bottom：無

Accessory：Juelry

Shoes：Haruta

近期最想擁有的一樣單品：球鞋

簡短形容自己的穿搭風格：隨心所欲

時尚對我來說是……：文化產物

Name：Coca（@cccoccca from @lsimgmt_official）

Age：27

Occupation：Model

Top：Clavin Kelin

Bottom：母親的Esprit

Accessory：Cartier、Portfreemans、台北後站批發店

Shoes：Nike monarch

近期最想擁有的一樣單品：Daniel Gregory Natele的牛仔褲

簡短形容自己的穿搭風格：看心情穿搭

時尚對我來說是……：一種生活態度

Name：鎮瑜（@eighty_ou from @lsimgmt_official）

Age：23

Occupation：Model

Top：Uniqlo

Bottom：Nilmance

Accessory：墨鏡/Gentle Monster

Shoes：Salomon

近期最想擁有的一樣單品：Oakley by Samuel Ross的褲子跟外套

簡短形容自己的穿搭風格：休閒舒適搭配outdoor機能

時尚對我來說是……：心裡面裝的資訊及知識，穿什麼並不是重要的，重要的是衣著底下的東西。

Name：EK（@ektheprincipal from @lsimgmt_official）

Age：22

Occupation：Model

Top：Levis

Bottom：Levis Lej

Accessory：帽子/New York Hat

Shoes：Red wing

近期最想擁有的一樣單品：LVC

簡短形容自己的穿搭風格：阿美卡機風

時尚對我來說是……：每個人自己表達的態度，包括衣服或生活。

Name：Andrew（@andrewo723）

Age：21

Occupation：店員

Top：hm vintage

Bottom：GU

Accessory：帽子/H&M

Shoes：Nike

近期最想擁有的一樣單品：Off White 17早秋女裝寬褲

簡短形容自己的穿搭風格：one-tone

時尚對我來說是……：我對這個城市的致敬方式

Name：吳昱璇（＠xcc.wsxcc）

Age：18

Occupation：學生

Top：外套/Freshniss、上衣/淘寶

Bottom：淘寶

Accessory：淘寶

Shoes：Vans

近期最想擁有的一樣單品：Converse

簡短形容自己的穿搭風格：隨意、街頭

時尚對我來說是……：自己喜歡就好

Name：尤金（＠h.wj___）

Age：20

Occupation：學生

Top：Wego

Bottom：公雞

Accessory：帽子/韓國

Shoes：韓國

近期最想擁有的一樣單品：帽子

簡短形容自己的穿搭風格：粉

時尚對我來說是……：粉

Name：蒻蒻（＠qq_0601）

Age：20

Occupation：學生

Top：淘寶

Bottom：淘寶

Accessory：帽子/joyrich、包/Kappa

Shoes：Converse

近期最想擁有的一樣單品：無

簡短形容自己的穿搭風格：運動風

時尚對我來說是……：粉紅少女

Name：Haiyu（＠kohaiyu_）

Age：21

Occupation：網拍Model

Top：向陽的花

Bottom：Forever 21

Accessory：向陽的花

Shoes：夜市

近期最想擁有的一樣單品：紅色高跟鞋

簡短形容自己的穿搭風格：日系古著、美式嘻哈

時尚對我來說是……：美

Name：阿恬（＠k199180531）

Age：27

Occupation：服飾店員

Top：Trad philosophy

Bottom：Levi's

Accessory：Vintage

Shoes：Converse

近期最想擁有的一樣單品：Levi's Silver Tab

簡短形容自己的穿搭風格：飾品要戴

時尚對我來說是……：適合自己

誰說穿上襯衫、套上洋裝，就是為了上館子吃奢華大餐？誰說一身輕便、腳踩夾腳拖，才是逛夜市、吃庶民美食的最佳穿搭？

你瞧，這些手拿台灣小吃走在台北街頭的潮人們，骨子裡散發出的時尚魂，正是最道地的「台灣味」啊！看似違和的畫面，實則是你我天天都在經歷的日常。

下次若有人再次問起：「你穿這麼好看，要去哪？」請記得揮揮衣袖（或是喬一下你頭上那頂帥帽、把玩手腕那金光閃閃的飾品），並以最自信時髦的態度回答他：「沒事，我去巷口買碗乾麵。」

延伸閱讀：

｜Wazaiii Street Snap｜台北街頭潮魂－我每天都認真穿搭 就算只是出門買個小吃 DAY 2

將來年紀漸長，我只想成為他。跟《POPEYE》前總編木下孝浩一起活到老時尚到老

透過吧檯旁的外帶窗口，帶走的是一杯瞬間的悠閒。

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