台北街頭潮魂：我每天都認真穿搭，就算只是出門買個小吃

「欸！你穿這麼好看，要去哪？」
當你看到好友或家人做出很「不一樣」的穿搭時，是否也曾這麼問過他？這不禁讓Wazaiii編輯部思索著，從小便被灌輸要「看場合穿衣服」的我們，難道只能在出席重要活動時精心打扮？閒來無事想認真穿搭時，就要被投以異樣眼光？
年初時，Wazaiii執行了開站以來的首波街拍企劃，帶大家感受台北潮人們有別於歐美及日韓的穿搭功力。這次，編輯部再次走上街頭，不僅要挖掘更多時髦人士的穿衣風格，更要讓你知道，穿搭不是單看場合才必須注重的禮貌，即使只是出門買個庶民小吃，「認真打扮」也能是件非常天經地義的事！
走，跟著Wazaiii編輯一起上街，看看大家究竟都吃了些⋯⋯喔，不，是穿了些什麼！
4/28 Sun. 12:00 中山區
Name：popokai（@popokai__）
Age：22
Occupation：學生
Top：GU
Bottom：Sillage
Accessory：別針/0311、帽子/patagonia
Shoes：Nike
近期最想擁有的一樣單品：自身品牌「karano」的第二件產品
簡短形容自己的穿搭風格：超鬆身、Loooose
時尚對我來說是……：穿自己想穿的衣服，做自己想做的事。
Name：Sean（@hsu0121）
Age：22
Occupation：學生
Top：HeadxLover
Bottom：Sillage
Accessory：無
Shoes：Keen
近期最想擁有的一樣單品：Nike Air Rift
簡短形容自己的穿搭風格：什麼都要燙好
時尚對我來說是……：宇宙
Name：阿萍（@pinggggg712）
Age：21
Occupation：學生
Top：HeadxLover、日本古著店
Bottom：HeadxLover
Accessory：無
Shoes：Nike
近期最想擁有的一樣單品：Navajo
簡短形容自己的穿搭風格：是衣服都穿
時尚對我來說是……：做自己
Name：黃智（@chihbadboyhuang）
Age：27
Occupation：OPMM Shop 店員
Top：上衣/Willy Chavawism, 襯衫/monkey time
Bottom：needles
Accessory：戒指/Ambush, Gucci, Maison Margiela, Cast of vices, beauty&Youth、項鍊/Bill Wallleather
Shoes：Nike
近期最想擁有的一樣單品：Whowhat 5XL shirt
簡短形容自己的穿搭風格：直條紋搭配、多層次
時尚對我來說是……：不會厭煩的事物
Name：媛心（@kgssvu_diana）
Age：24
Occupation：Beams 店員
Top：needles
Bottom：NEONSIGN
Accessory：needles、crescioni
Shoes：Reebok
近期最想擁有的一樣單品：MY, pin head slacks
簡短形容自己的穿搭風格：簡單
時尚對我來說是……：生活
Name：Peter（@ibizaink_dirtycat）
Age：37
Occupation：伊比薩刺青師
Top：Estrella standard
Bottom：Beams
Accessory：耳機/apple、帽子/Only hat、手錶/Gooday watch
Shoes：Mercy.co
近期最想擁有的一樣單品：二戰美軍甲級外套N1
簡短形容自己的穿搭風格：街頭混古著
時尚對我來說是……：是人穿衣服，不是衣服穿人。
Name：Edison（@edison1129_）
Age：26
Occupation：國外業務
Top：Vintage
Bottom：Vintage
Accessory：包/巴黎古著店
Shoes：Gucci
近期最想擁有的一樣單品：Celine桶包
簡短形容自己的穿搭風格：復古
時尚對我來說是……：時尚就是生活
Name：Juun（@juunwhsu）
Age：26
Occupation：服務業
Top：蕾絲/淘寶、外套/Dark Wave
Bottom：Dark Wave
Accessory：手錶/TID Watches、包/Prada
Shoes：Maison Margiela tabi boots
近期最想擁有的一樣單品：Phoebe Philo的anything
簡短形容自己的穿搭風格：Vnisex
時尚對我來說是……：生活的一種
Name：OX（@oxox_4sho）
Age：21
Occupation：服飾店員
Top：Lil pump
Bottom：symphony Taipei
Accessory：徐祝老人
Shoes：Vans
近期最想擁有的一樣單品：Gold Chin
簡短形容自己的穿搭風格：Free
時尚對我來說是……：Whatever you like.
Name：Ris（@about_ris）
Age：20
Occupation：造型師
Top：Guess X ASAP Rocky
Bottom：Vnkn studios
Accessory：無
Shoes：Raf simons
近期最想擁有的一樣單品：Alyx
簡短形容自己的穿搭風格：街頭
時尚對我來說是……：喜歡就好
Name：陸夏（@luciaaaaa66）
Age：25
Occupation：Model
Top：外套/福和橋、洋裝/泰國市集
Bottom：無
Accessory：Juelry
Shoes：Haruta
近期最想擁有的一樣單品：球鞋
簡短形容自己的穿搭風格：隨心所欲
時尚對我來說是……：文化產物
Name：Coca（@cccoccca from @lsimgmt_official）
Age：27
Occupation：Model
Top：Clavin Kelin
Bottom：母親的Esprit
Accessory：Cartier、Portfreemans、台北後站批發店
Shoes：Nike monarch
近期最想擁有的一樣單品：Daniel Gregory Natele的牛仔褲
簡短形容自己的穿搭風格：看心情穿搭
時尚對我來說是……：一種生活態度
Name：鎮瑜（@eighty_ou from @lsimgmt_official）
Age：23
Occupation：Model
Top：Uniqlo
Bottom：Nilmance
Accessory：墨鏡/Gentle Monster
Shoes：Salomon
近期最想擁有的一樣單品：Oakley by Samuel Ross的褲子跟外套
簡短形容自己的穿搭風格：休閒舒適搭配outdoor機能
時尚對我來說是……：心裡面裝的資訊及知識，穿什麼並不是重要的，重要的是衣著底下的東西。
Name：EK（@ektheprincipal from @lsimgmt_official）
Age：22
Occupation：Model
Top：Levis
Bottom：Levis Lej
Accessory：帽子/New York Hat
Shoes：Red wing
近期最想擁有的一樣單品：LVC
簡短形容自己的穿搭風格：阿美卡機風
時尚對我來說是……：每個人自己表達的態度，包括衣服或生活。
Name：Andrew（@andrewo723）
Age：21
Occupation：店員
Top：hm vintage
Bottom：GU
Accessory：帽子/H&M
Shoes：Nike
近期最想擁有的一樣單品：Off White 17早秋女裝寬褲
簡短形容自己的穿搭風格：one-tone
時尚對我來說是……：我對這個城市的致敬方式
Name：吳昱璇（＠xcc.wsxcc）
Age：18
Occupation：學生
Top：外套/Freshniss、上衣/淘寶
Bottom：淘寶
Accessory：淘寶
Shoes：Vans
近期最想擁有的一樣單品：Converse
簡短形容自己的穿搭風格：隨意、街頭
時尚對我來說是……：自己喜歡就好
Name：尤金（＠h.wj___）
Age：20
Occupation：學生
Top：Wego
Bottom：公雞
Accessory：帽子/韓國
Shoes：韓國
近期最想擁有的一樣單品：帽子
簡短形容自己的穿搭風格：粉
時尚對我來說是……：粉
Name：蒻蒻（＠qq_0601）
Age：20
Occupation：學生
Top：淘寶
Bottom：淘寶
Accessory：帽子/joyrich、包/Kappa
Shoes：Converse
近期最想擁有的一樣單品：無
簡短形容自己的穿搭風格：運動風
時尚對我來說是……：粉紅少女
Name：Haiyu（＠kohaiyu_）
Age：21
Occupation：網拍Model
Top：向陽的花
Bottom：Forever 21
Accessory：向陽的花
Shoes：夜市
近期最想擁有的一樣單品：紅色高跟鞋
簡短形容自己的穿搭風格：日系古著、美式嘻哈
時尚對我來說是……：美
Name：阿恬（＠k199180531）
Age：27
Occupation：服飾店員
Top：Trad philosophy
Bottom：Levi's
Accessory：Vintage
Shoes：Converse
近期最想擁有的一樣單品：Levi's Silver Tab
簡短形容自己的穿搭風格：飾品要戴
時尚對我來說是……：適合自己
誰說穿上襯衫、套上洋裝，就是為了上館子吃奢華大餐？誰說一身輕便、腳踩夾腳拖，才是逛夜市、吃庶民美食的最佳穿搭？
你瞧，這些手拿台灣小吃走在台北街頭的潮人們，骨子裡散發出的時尚魂，正是最道地的「台灣味」啊！看似違和的畫面，實則是你我天天都在經歷的日常。
下次若有人再次問起：「你穿這麼好看，要去哪？」請記得揮揮衣袖（或是喬一下你頭上那頂帥帽、把玩手腕那金光閃閃的飾品），並以最自信時髦的態度回答他：「沒事，我去巷口買碗乾麵。」
延伸閱讀：
｜Wazaiii Street Snap｜台北街頭潮魂－我每天都認真穿搭 就算只是出門買個小吃 DAY 2
將來年紀漸長，我只想成為他。跟《POPEYE》前總編木下孝浩一起活到老時尚到老
透過吧檯旁的外帶窗口，帶走的是一杯瞬間的悠閒。
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