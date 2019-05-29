Dappei／海島旅行穿搭三大公式　工裝褲防蚊、一件式洋裝讓妳玩得更盡興

文字。 圖片／Dappei

隨著氣溫一天天攀升，想去旅行的心情也隨之躁動，每天上下班搭車打開「VACATION」情境歌單，到公司面對電腦螢幕，數據啊、信件啊、主管交代啊什麼的，怎麼都自行化做一片波光粼粼的汪洋以及熱情如火的陽光與芒果冰沙呢？

沒事，這些症狀去旅行一趟就會不藥而癒的，去旅行除了拍無數美照，打卡讓朋友羨慕之外，穿搭也是非常重要的一環，事前功課能夠幫助你旅途更順暢，正確的穿搭也會減少旅途中掃興的機會。以下針對熱門的海島國家為主題，提供旅行的聰明穿搭建議。

＃溫差你可以這樣對付

機場跟飛機上冷氣都沒在客氣的放送，飛機上也不能隨意換座位，如果剛好在出風口就只能心疼的抱抱自己，但抵達海島國家又忍不住想脫光，所以搭飛機可以穿長褲／裙搭配無袖背心，腰圍一定要選擇適中不過緊，因為飛機位置都很窄，長時間下來其實很不舒服，所以舒服的腰圍非常重要！

最後套上罩／襯衫，而罩／襯衫要注意的是材質要軟、薄，捲起來體積小，這樣一抵達目的地就可以將襯衫收入包包中。另外很推薦戴帽子，除了能夠在旅途中搭配造型，在飛機上睡覺時可以遮一下荒謬的睡相，也不怕坐在出風口直接吹頭，還沒開始玩就先感冒，最後一個好處是不怕帽子放行李箱中被壓壞。

＃海邊穿搭三大公式

海島國家絕對不會錯過的就是海邊，最推薦先穿泳衣再套上一件式的洋裝，因為海邊淋浴間的空間與衛生可能都不太理想，所以如果小心翼翼的扶東扶西、彎下單腳穿褲子實在很容易火大，但一件式可以讓你輕鬆更衣，上廁所也不怕沾到，十足方便。

如果你的風格是帥氣歐美風，那就大膽的直接讓比基尼當 TOP，配任何材質的熱褲就很辣，還有搭上棉麻白襯衫，隨意綁起來就很慵懶又性感，不但遮住惱人的小腹和粗手臂，還可以當外套防曬。

▲ 別以為只有比基尼可以這樣穿，連身泳衣用這種穿法也很性感！

如果你對自己的腿部沒自信，也可以穿直筒、寬管可輕易捲起的褲款，並選擇能夠快乾的材質，如此就算碰水也能很快曬乾，不會不舒服太久，棉麻就是極好的選擇，當然，單寧長褲就絕對不適合出現在海邊，不小心沾濕會變很重，也非常難乾。

＃野外活動穿搭眉角注意

海島國家也不乏許多野外活動，像是叢林溜索、叢林探險、生態探索等等，這些地方蚊蟲通常都很多，所以請務必穿著長褲，推薦耐髒耐操的丹寧褲、休閒褲，以及最近很夯的工裝褲也十分合適，而棉麻材質在這些活動就不推薦，因為很可能被野外的樹枝等勾破或磨破，棉麻褲款勾破就會很落漆，但前面提到的丹寧、工裝褲款就算不小心破了反而會別有韻味。

千萬不要相信防蚊液，因為每個國家的蚊蟲種類不同，你攜帶的防蚊液對牠們不一定有效，而且有些地方為了保護生態是禁止噴防蚊液的，所以不用考慮了，帶上一條你最耐操勞的長褲就對了。

鞋子要注意穿著合腳、不會輕易鬆脫的鞋款，以免一不小心掉進叢林或湖裡，那就是一去不復返了，所以可以用鞋帶或魔鬼氈調整鬆緊的鞋款都很推薦，能輕鬆套進的懶人鞋都不太適合這些情境。

Dappei 結語：

旅行的聰明穿搭真的很重要，穿合適的衣服才能夠玩得盡興，不是穿得越少越好，或是未拍美照而顧此失彼，小眉角、小撇步記好記滿，你也可以成為旅行穿搭達人！

文字編輯：Sofie

Dappei

https://dappei.com/