巴黎世家「老爹鞋」會發光了！按下Track可變換4種閃燈模式

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近年來，紅遍全球的「老爹鞋」風潮，就是由法國精品Balenciaga（巴黎世家）帶起的，從一開始的Triple S到後來的Track Trainers，儼然成為眾多明星的著用款，如今Balenciaga將Track Trainers的鞋款，進行了一番改造，並成為一雙會發光的球鞋。

在 Instagram 查看這則貼文 Streetwear / Style / Outfits（@backtominimalagain）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 16 日 下午 1:48 張貼

升級後的Track Trainers，外觀大致上與先前的款式相同，採用複雜的鞋面設計，而新加入的LED則是置於後跟處，其中，LED的顏色，會依據不同配色的Track Trainers，有著不一樣的變化，並且可以透過「Track」的標誌，自由變換閃爍模式，大幅增加鞋款的可看性。

▲目前Balenciaga Track Trainers共推出黑、灰2色。（圖／翻攝自Balenciaga）

新推出的Balenciaga Track Trainers，目前已於官網上架販售，售價為美金935元（約台幣28,000元），而配色共有黑、灰2色，不過，因數量稀少，2色皆為售罄狀態，喜歡的朋友，不妨去全台各大專櫃看看，說不定還有機會能夠買到哦！

不過，Balenciaga推出會發亮的鞋款前，Nike就已經開賣了自動綁帶、無線充電以及LED換色的Nike Adapt BB，並且是一雙籃球鞋，同時，使用者還能透過手機的APP，設定LED的顏色與鞋帶的鬆緊，而訂價卻只要美金350元（約台幣10,500元），覺得Balenciaga太貴的朋友，可以考慮購買。

▲Nike新推出的自動化鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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