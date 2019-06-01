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Ean部落閣／吃米其林推薦牛肉湯、住公寓式酒店　接地氣玩曼谷

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

我一直覺得居住的旅館會為該趟旅行定調。除了一般旅館、豪華度假村、青年旅館與民宿之外，若想住得舒適但又想有住在當地的居家感，公寓式酒店（Serviced Apartment）是理想選擇。住宿選擇百花齊放的曼谷，除了擁有經典頂級的豪華酒店與讓人印象深刻的文創風格旅店，近來，這種公寓式酒店也獲得市場歡迎。

成功營造了居家感，一回到酒店推開門，就有沙發、客廳與餐桌，剛從市場買回的幾樣食材，就在寬敞廚房下廚，涼拌青木瓜沙拉或綠咖喱，端上桌輕鬆的像在家開動。家庭旅遊或三五好友同行，這種居遊樂趣，肯定會讓旅途留下難忘回憶。

▲雅緻的餐廳，餐具也一應俱全

▲客廳的沙發區也很舒適

▲寬敞廚房，還有提供膠囊咖啡機

THEA 伊卡邁服務公寓式酒店 2018 年新開幕

2018 年 3 月才開幕的「THEA 伊卡邁服務公寓式酒店」（THEA, Serviced Apartment Ekamai）擁有 13 間單位，每個都擁有兩臥室的配置特別適合一個家庭入住，裝潢帶點美國鄉村居家風格，頗有來到歐美度假的感覺。

驚喜的是，頂樓還有一座不算迷你的泳池，可泡泡水或做日光浴，直呼划算的是，這樣一個單位（兩間臥室、餐廳、客廳加廚房），平均只要台幣四千元，花費不高卻又不失度假品質，尤其適合想好好享受的小資族。

▲天台上的泳池，泡的是一種度假的 fu~

▲一夜好眠的臥室

郭炎松牛肉湯，米其林推薦的在地小吃

既然是居遊，當然也要吃的像在地人。從這間公寓式酒店搭計程車只要約 3 分鐘（或散步 13 分鐘），即可品嚐一間深受當地歡迎、獲得 2018 米其林推薦的「郭炎松」當早餐！這家潮州老店早在 1974 年就獲得當時殼牌美食認證，要點什麼？不用問，用聞的就知道，店門口超大一鍋彷彿幾十年火從沒熄過的牛肉湯，香噴噴的會讓人忍不住湊近大口地聞，然後眼睛睜大想要一探到底是放了什麼食材怎會如此香氣撲鼻。

剛好看到工作人員倒了一鍋新料進老滷汁，裡頭有牛肉、牛肚、牛雜等，還有幾條肉桂浮在上頭，用料紮實，芳香有自。除了一百泰銖的牛雜湯，我自己還推薦泰式炒河粉，炒得相當入味。

▲不起眼的尋常店，是在地人深愛的美味

▲彷彿圖層，風味是一種又一種的食材紮實累積而來

▲來自潮州，菜單有中文可對照

▲好大一鍋擺在門口，撲鼻的香氣是無聲的最好宣傳利器

THEA 伊卡邁服務公寓式酒店

地址：37 Soi Ekamai 10, Bangkok 10110, Thailand

最靠近地鐵站：BTS Ekkamai站（到站後需再搭一段計程車）

訂房：請點我

郭炎松餐廳

地址：336, 338 ถนน เอกมัย ซอย สุขุมวิท 63 Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, กรุงเทพมหานคร 10110泰國

營業時間：09:30-20:00

▲帶些時代味道，接了地氣的旅行最迷人

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

fashion.net

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