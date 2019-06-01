下雨、晴天都可以輕鬆出門！夏日必收的6款拖鞋　搭白襪就是潮

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夏日將至，隨著炎熱氣溫的到來，拖鞋絕對是各位的好夥伴，不但出門方便穿脫，也是去海邊玩耍的必備品，同時，拖鞋配長襪的穿搭風格，也為近年當紅的趨勢，所以下面幫大家盤點了6款，值得購買的品牌與樣式，一起來看看吧！

▲拖鞋穿搭為當今趨勢。（圖／翻攝自WearJP）

1. Havaianas X《權力遊戲（Game of Thrones）》

知名的巴西拖鞋品牌Havaianas，雖然設計了眾多的款式，但如果是美劇《權力遊戲》的忠實粉絲，那絕對不能錯過Havaianas打造的王座、史塔克家族以及塔格利安家族主題拖鞋，售價皆為美金26元（約台幣780元），可於Havaianas官網購得。

▲下圖左邊為塔格利安家族，右邊為史塔克家族。（圖／翻攝自Havaianas）

2.Adidas Adilette Cloudfoam運動拖鞋

採用Adidas經典的3條線設計，並搭配Cloudfoam的科技，讓舒適度有很大的提升。而該鞋款也是一雙百搭的款式，共推出黑、白2色，售價為台幣890元，可於Adidas官網或專賣店購得。

▲有黑、白2色的經典Adidas運動拖鞋。（圖／翻攝自Adidas）

3.Nike Kepa Kai人字拖

一直以來Nike與Adidas在拖鞋上，都是採取運動型的設計，比較少推出人字拖的款式，如今Nike推出了多個配色的人字拖，對於喜歡這樣類型的朋友，應該是再好不過了，售價為台幣1,000元，可於Nike官網與專賣店購得。

▲Nike新推出的人字拖。（圖／翻攝自Nike）

4. Uniform Experiment X Fragment Design運動拖鞋

日牌Soph.旗下的分支Uniform Experiment，近日與藤原浩主理的Fragment Design合作，推出一系列的單品，而這雙拖鞋便是其中之一，設計上採用雙方的Logo字樣，並搭配藤原浩招牌的閃電標誌，看起來霸氣十足，售價為日圓6,000元（約台幣1,680元），可於Soph.官網購得。

▲Uniform Experiment X Fragment Design運動拖鞋。（圖／翻攝自Soph.）

5.Gucci運動拖鞋

如果是走高檔路線的朋友，不妨參考這2款由Gucci推出的拖鞋，首先是橘色Logo的款式，其材質運用皮革打造高質感，並配合橡膠鞋底，售價為美金597元（約台幣18,000元）；另一款則是採用經典的GG圖案，材質為橡膠，故價錢較低，售價為美金293元（約台幣8,800元），可於Matchesfashion購得。

▲帶有皮革質感的橘色Logo運動拖鞋。（圖／翻攝自Matchesfashion）

▲經典的GG圖案運動拖鞋。（圖／翻攝自Matchesfashion）

6. Supreme X Frette飯店拖鞋

美國潮流霸主Supreme與義大利高級紡織業者Frette合作，推出的飯店拖鞋，設計上，於前端放置Supreme的字樣，而鞋後跟則有Supreme與Frette雙方聯名的標籤；顏色則是採用Supreme最經典的紅色與白色。由於Frette專門生產高級絨毛物料，可想而知穿起來的感覺一定很不錯，不過，目前尚未得知發售日期與售價。

▲Supreme X Frette飯店拖鞋，共推出白、紅2色。（圖／翻攝自Supreme）

近年來，拖鞋搭配長襪的風格，漸漸變成一種趨勢，其中，小賈斯汀（Justin Bieber）就時常穿著長襪配拖鞋出門，不過，他穿的可不是一般的拖鞋，而是飯店拖鞋，既然明星都這樣穿了，那麼各位男生朋友，不妨嘗試看看哦！

▲拖鞋已經成為穿搭工具。（圖／翻攝自WearJP）

▲小賈斯汀愛穿飯店拖鞋出門。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

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