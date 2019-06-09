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京都巷弄超人氣「圓形鯛魚燒」！雙餡混合，插在杯上有夠萌

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日本京都最受歡迎的鬧區莫屬「四条烏丸」，而就在市營地下鐵烏丸線的四条站距離不遠處，有一家小店在SNS上人氣非常高，雖然沒有開在大馬路上，甚至要繞進小巷裡才找得到仍然門庭若市！這家名為「甜咖啡和鯛魚燒」（あまいろ コーヒーとたい焼き）的鯛魚燒專賣店，以超萌造型的鯛魚燒和日式昭和風氛圍所打造，相當受到日本人歡迎！

這家「甜咖啡和鯛魚燒」藏身小巷弄裡，和巷弄外的熱鬧區域有著截然不同的氣氛！

圓滾滾的鯛魚燒！

販售的品項不多，就如同其名，販售鯛魚燒和飲料。鯛魚燒有兩種口味：紅豆和卡士達，也可以選擇雙餡混合。但這個鯛魚燒完完全全顛覆印象，雖然也是一隻魚，可是造型圓滾滾，流露出一股呆萌感相當可愛！據吃過的網友表示，這個鯛魚燒外酥內軟，尤其熱騰騰出爐時品嘗更滿足！

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

除了熱熱的甜咖啡之外⋯

店裡除了咖啡之外，也有氣泡水、果汁、茶飲的選項，買一個鯛魚燒配一杯熱熱的甜咖啡，真是無比的享受！杯子上面貼有吉祥物的貼紙，加上藍色吸管，雖然只是外帶杯卻非常有質感。

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

簡約的店面空間

店裡空間不大，只有幾張長桌，但一邊聞著濃郁的鯛魚燒奶香，一邊品嘗熱騰騰的小甜點，就是這種療癒感讓人愛上日本！

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

背後故事

據說這家店的起源是來自熊本縣天草的一家鯛魚燒老舖「まるきん製菓」，但因為店鋪老舊於是本店在2017年底關閉。後來經由「熊本熊之父」的小山薰堂先生之手，替這家老店轉型經營，甚至潮流選品店Beams 也伸出援手改造，讓熊本老店重新開幕，目前京都店則算是她的姐妹店。

因為起源於天草，所以店裡除了販售鯛魚燒之外，也有販售天草來的鹽巴、陶製品等等。

小知識：天草位於九州的西南方，對於台灣民眾來說並不是那麼地熟悉。需要從熊本搭火車到三角，接著再轉渡輪才能抵達。也因為天草是小島，所以海鮮特別新鮮，夕陽也是日本數一數二的必訪美景，當地更是溫泉勝地！對於日本人而言，天草是非常適合短程旅遊的地點。

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

吉祥物正身就是他！

至於讓「甜咖啡和鯛魚燒」整家店如此「文青」風的大概就是這個吉祥物「天草四郎」！他是江戶時期九州一帶最大的平民起義運動－「島原之亂」的領袖，而在這家鯛魚燒小店裡，他搖身一變成為可愛的卡通版吉祥物，穿著西洋衣服端起鯛魚燒和咖啡，儼然是最稱職的代言人！

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

吉祥物「天草四郎」各種造型都很可愛，「甜咖啡和鯛魚燒」店裡每個角落都能見到他的蹤影！下次來京都玩，別忘了繞來「甜咖啡和鯛魚燒」，嚐嚐小點、歇息一下！

▲甜咖啡和鯛魚燒。（圖／翻攝自IG）

營業資訊

【甜咖啡和鯛魚燒」（あまいろ コーヒーとたい焼き）】
地址：京都市下京区釘隠町242
營業時間：11:00〜18:30（週二、三未營業）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 日本, 京都, 鯛魚燒, 人氣
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