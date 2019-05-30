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黑寡婦史嘉蕾喬韓森訂婚！未婚夫秘密訂製「無限寶石」有夠閃

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漫威《復仇者聯盟》性感女神「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）傳出訂婚喜訊！發言人對外證實，史嘉蕾喬韓森已和交往兩年的男友科林約斯特（Colin Jost）訂下婚約，兩人都相當開心能分享這個喜訊。

因知名談話秀結緣

嫻熟好萊塢文化的史嘉蕾喬韓森，也是超人氣深夜談話秀SNL（Saturday Night Live）的主持常客。而出身哈佛大學，未畢業便大展幽默編劇長才的科林約斯特（Colin Jost），則是SNL當時的主編劇之一。

▲黑寡婦。（圖／Getty）

首度公開戀情

兩人在節目製作幕後擦出愛火，不久後便自2017年五月開始低調交往。 同年11月，史嘉蕾與科林首度在一場紐約博物館的晚宴活動一同公開現身，穿著一襲紅色禮服的史嘉蕾笑得十分幸福甜蜜。

最佳紅毯男伴

自此之後科林也成了史嘉蕾的固定紅毯男伴，在漫威《復仇者聯盟》第3、第4集的盛大首映都能看得見史嘉蕾挽著男友的身影。

▲黑寡婦。（圖／Getty）

忠實「黑寡婦」粉絲

可愛的是，在《復仇者聯盟4：無限之戰》（Avangers: End Game）首映前夕，科林還偷偷找上加州珠寶設計師Sonia Boyajian，為女友訂製了一副「無限寶石」手鍊，成為整場首映會的一大亮點！

▲史嘉蕾喬韓森和科林約斯特一起出席《復仇者聯盟：終局之戰》首映，手上戴的「無限寶石」手鍊就是男友準備的驚喜。（圖／達志影像／美聯社）

這將是34歲史嘉蕾喬韓森的第三段婚姻（第一任丈夫萊恩雷諾斯之外，史嘉蕾與結婚三年的法籍記者Romain Dauriac共同育有一個女兒）；比史嘉蕾大兩歲的科林則是首次戴上婚戒。

雖然兩人的後續婚禮細節皆尚未透露，希望集才華美貌於一身的史嘉蕾女神能在科林的相伴下永遠幸福！

▲黑寡婦。（圖／Getty）

文／Harper's BAZAAR　圖／Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 漫威, 復仇者, 黑寡婦, 結婚, 史嘉蕾喬韓森
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