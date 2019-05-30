fb ig video ETtoday search mobile

《阿拉丁》茉莉公主美翻！公開7大健身秘訣　絕對不要餓肚子

> >

繼真人版《小飛象》之後，真人版《阿拉丁》也來啦！這次劇中除了飾演神燈精靈的威爾史密斯Will Smith大家比較熟悉外，其實各個角色也大有來頭，其中女主角茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott，她那充滿著異國風情的臉孔和姣好的身材，也在網路上掀起一波熱潮，而娜歐蜜史考特Naomi Scott也分享為了飾演辣中帶剛的茉莉公主，她可是為此做了很多身材的訓練和飲食的控制，現在就讓我們一起來看看。

▲DISNEY。（圖／翻攝自DISNEY、IG）

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott

娜歐蜜史考特Naomi Scott說飾演《阿拉丁》中的茉莉公主，對於身材來說是個挑戰，因為身材不能太纖細否則撐不起電影中華麗的戲服，要如何做到有肉但線條又好，真的讓娜歐蜜史考特Naomi Scott花了很多時間調整身型。

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott自曝：「我可以運動，但我並不完美，有時當我超級忙時，運動對我來說，就會變得有點困難。」茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott但還是經常鍛煉時，但不是每天都有做運動。妳看看她的胸和腰線，是不是真的超辣，快繼續看茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott的健身飲食菜單。

▲DISNEY。（圖／翻攝自DISNEY、IG）

混合多類型運動

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott不太喜歡做特地的運動，並且持續的鍛鍊，她會上課，偶爾去健身房，然後混合自己喜歡的運動去做，這樣運動起來才不無聊，而且更能感受到身體的變化。

除了一般的健身房運動和瑜珈、皮拉提斯外，茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott也喜歡跳舞，像是她在《阿拉丁》中就有許多舞蹈的鏡頭，而對於舞蹈的訓練，就讓茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott感到很過癮。

▲DISNEY。（圖／翻攝自DISNEY、IG）

學習平衡飲食習慣

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott承認自己是一個美食愛好者，但她也知道如何平衡飲食習慣，像是平時她就盡量只吃瘦肉蛋白，纖維，全榖物，水果和蔬菜，另外她也不太吃太甜或太鹹的食物，雖然她承認自己有時候也無法抗拒油炸和澱粉類食物。

自己做飯吃

如果有足夠的時間，茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott說自己非常喜歡做飯來吃，她總是將鮪魚和花椰菜混合在一起，就這樣當作一餐，低熱量又有滿足感。

▲DISNEY。（圖／翻攝自DISNEY、IG）

公開一天菜單

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott的早餐是黑麥麵包或煙燻鮪魚和荷包蛋，有時她也會吃水煮蛋搭配新鮮果汁或全麥穀物或燕麥片；而午餐會選擇魚或雞肉搭義大利麵或沙拉，補充蛋白質；至於晚餐則以輕食為主，像是小三明治和一碗湯。

▲DISNEY。（圖／翻攝自DISNEY、IG）

避免過度飢餓

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott絕對不會為了減肥而餓死自己，所以她會在兩餐之間吃點小食避免肚子太餓，像是堅果，酸奶和水果都是能夠止飢又不會胖的零食。

不吃乳製品

由於濕疹的關係，茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott的飲食禁忌就是乳製品，當然她也是會有想吃甜食的時候，但就是淺嘗即可，她會盡量不吃加工食品並保持食物的簡單。

▲DISNEY。（圖／翻攝自DISNEY、IG）

水和睡覺真的非常重要

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott分享對於肌膚的保養，其實她真的沒什麼特別的秘訣，她平時就是會做一些大家都會做的保養步驟，但水和睡眠真的對女人來說非常重要，若是妳不喝水或是沒在睡覺，那妳不管怎麼保養都是沒用的！

文／柯夢波丹　圖／DISNEY、阿拉丁

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

時髦媽咪吳速玲：「拉筋對女人真的很重要！」公開6招好身材秘密，運動最重要的是....

【我要吃肉】金材昱大尺度裸體寫真「恥骨以下」羞見客！這麼肉慾又性感的Ryan館長你一定沒看過～

關鍵字：

柯夢, 公主, 阿拉丁, 茉莉, 電影, 減肥, 健身
fashion.net

熱門文章

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

HOT・Stuff／踩「圓形球跟」當一回豌豆公主吧！

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

梅雨季就是要透明錶提神！范瑋琪搶戴視覺涼感G-SHOCK

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

嚕嚕米多功能電烤盤　連把手都可愛到融化

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

ET Fashion

推薦閱讀

男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到

全台最夯日式料理TOP 10！滿出來的生魚片慶典、堆成山的海鮮丼飯

影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效 他畫了初代《復仇者》的最後身影！看到鋼鐵人、黑寡婦...　粉絲：我哭了3000次 蔡依林踩蝴蝶結美鞋　盡顯長腿好比例 衣櫃還少一件！10款女孩夏日必備單品　小飛象T、珍珠耳環買起來 GAP華泰OUTLET花399元就能買　小CK最低499能入手皮夾 如果你愛我，就別讓我有機會懷疑你　刪訊息＝心裡有鬼 韓妞最常指定的「中長髮」範本5選！超好整理　潤娥、金智媛都在剪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面