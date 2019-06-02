全台首家《名偵探柯南主題咖啡廳》6/6開幕！獨家餐點+特色亮點看這裡

受到大人小孩歡迎的柯南要來台灣了，全台第一家《名偵探柯南主題咖啡廳》，即將於6月6日在台北新光三越開幕！大家最愛的工藤新一和小蘭全部都來台灣，到底會有什麼獨家特色和餐點，各位柯南迷們快點一起期待，準備一開幕就衝吧！

全台第一家《名偵探柯南主題咖啡廳》( Detective Conan Café-Taiwan)就開在台北新光三越A8館。

最讓人期待的是，這次餐廳將會以「動漫X時尚」的全新樣貌呈現。除了有柯南迷們最愛的主題料理和柯南周邊商品外，還會限量開賣日版最新電影「紺青之拳」的周邊商品、《名偵探柯南主題咖啡廳》( Detective Conan Café-Taiwan)的獨家限定商品。各位柯南迷們，準備好手刀衝啊！

《名偵探柯南主題咖啡廳》( Detective Conan Café-Taiwan)

■地址：台北市信義區松高路12號(新光三越A8館2樓)

文／柯夢波丹 圖／曼迪傳播

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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