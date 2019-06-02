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日本超美《庫洛魔法使》香水！「夢之杖瓶身」小櫻、小狼款要一起擁有

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▲庫洛魔法使香水。（圖／翻攝自broccoli.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自broccoli.co.jp

在許多人心中擁有經典不敗地位的《庫洛魔法使》又來放火啦！這次與日本丸井百貨合作，聯手推出 4 款角色香水，超夢幻的瓶身與香氣，絕對會把各位燒的體無完膚～

＃《庫洛魔法使》香水 － 小櫻

首先登場的就是小櫻！（歡呼）光是外盒就神美～瓶身不僅加入了小櫻的夢之杖圖案，還將瓶蓋做成星星的形狀，香水則是小櫻最喜歡的粉色，一看就讓人少女心噴發。前調先以香甜的梨與石榴勾住大家的心，接著就是櫻花、玫瑰與茉莉花，後調則是麝香與檀香，這甜美的組合絕對適合每位少女。

▲庫洛魔法使香水。（圖／翻攝自broccoli.co.jp）

＃《庫洛魔法使》香水 － 小狼

一眼就能認出這瓶是小狼款，以小狼最喜歡也最標誌性的綠色做為香水色，瓶身上正是小狼道袍上的符號。此款的前調是清香的柑橘與橙香，中調是橙花、鈴蘭與茉莉花，後調則是麝香與香草。買了這款就一定要帶走小櫻款，因為不能拆散小櫻與小狼啊！（男友翻白眼）

▲庫洛魔法使香水。（圖／翻攝自broccoli.co.jp）

＃《庫洛魔法使》香水 － 知世

小櫻在學校裡最好的朋友「知世」也來了，夢幻的粉紫色，大家是不是看了也很心動呢！前調是佛手柑、檸檬與薰衣草，如此清爽的氣味，絕對能為你開啟美好的一天，接著中調是玫瑰、茉莉與鈴蘭，後調則是麝香。

▲庫洛魔法使香水。（圖／翻攝自broccoli.co.jp）

＃《庫洛魔法使》香水 － 月

最後還有一位神秘嘉賓，那就是「月」！此款的前調是佛手柑與橙花，中調是鳶尾花與玫瑰，後調則是麝香、香草與零陵香豆，淡藍色的香水，搭配溫柔的花香味，噴上後絕對會讓人牢牢記住你。

▲庫洛魔法使香水。（圖／翻攝自broccoli.co.jp）

每款香水的售價為¥6000（不含稅／約為NT$1,729），各位庫洛迷們，喜歡的話可以到日本博多的丸井百貨（2019／5／31～6／10）購買到喔。

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關鍵字：

香水, 庫洛魔法使, 日本, 小櫻, 丸井百貨
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