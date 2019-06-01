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重度熬夜人必學！PONY公開最強「遮瑕」3步驟　顏值直接飆升

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▲遮瑕 。（圖／ELLE提供）

自從PONY大神有在玩小紅書，經常不定期分享一些與YOUTUBE不一樣的簡單實用美妝技法，針對女生在意的黑眼圈，到底如何遮才自然！？PONY揭露想要自然遮瑕黑眼圈，絕對不可能只用一支遮瑕完成，靠得是調色！一起看看...

TIPS1：黑眼圈顏色決定校色膏

▲遮瑕 。（圖／ELLE提供）

針對重度黑眼圈的人，想要將黑眼圈遮得自然，首先要根據自己黑眼圈的色調，選用不同校色膏做調色。如褐色的黑眼圈就要用紫色來遮、青色的黑眼圈則選擇鮭魚粉或橘色的色調。

校色上完先全臉塗上粉底液，接著再使用一支跟粉底同色號的遮瑕來加強點拍在黑眼圈三角洲，照著這個步驟做絕對比單用一支遮瑕膏來得自然完美。

TIPS2：少量多次遮瑕

▲遮瑕 。（圖／ELLE提供）

PONY在沾取遮瑕膏時，先將刷具沾在衛生紙上，將過多的遮瑕膏體去掉，少量多次慢慢遮瑕，才不會積一塊色塊在眼下。

TIPS3：眼下定妝

▲遮瑕 。（圖／ELLE提供）

完妝後，PONY貼心提醒可使用海綿或是蜜粉撲將細緻的蜜粉輕壓於眼下容易出油的區塊，讓遮瑕度更持久！只要學會以上遮黑眼圈技巧，整個妝容質感絕對升級！

PONY在小紅書上會不定期篩選網友們私訊她的彩妝問題，並且用輕鬆口述的方式呈現短影片！這次的主題是黑眼圈的遮瑕技法，實用到不行，重度黑眼圈人趕緊筆記！

TEXT／BY MICHELLE YANG　PHOTO／YOUTUBE,INSTAGRAM@PONYSMAKEUP

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, PONY, 遮瑕, 黑眼圈
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