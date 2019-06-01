20款買完不用剁手的大容量包包　小狐狸、Marc Jacobs全都3000元有找

小包包雖然好看，但對大學生們來說，又要放報告、書、化妝包等雜七雜八的東西，還是大容量的托特包和後背包是第一首選！我們特別幫最近想要換包包的女大們挑選了20 款價格在 3000 塊以內，便宜、時髦又實用的托特包 & 後背包！

從輕奢品牌 Marc Jacobs、TED BAKER、 Opening Ceremony、Rebecca Minkoff 到文青愛牌 Fjallraven、以及美國網拍潮牌 KENDALL + KYLIE、Urban Outfitters、FreePeople 通通都有！各種不同款式保證妳不用擔心撞包！趕快來看看哪一款能打中妳的心～

1．Fjallraven小狐狸橘色後背包，US$80.00

2．Ted Baker蝴蝶結托特包，£32.00

3．Marc Jacobs靛藍色後背包，US$70.00

4．Opening Ceremony格紋斜背包，US$57.00

5．Hype印花迷彩後背包，£24.99

6．ASOS灰色透視肩背包，£15.00

7．Herschel Supply Co.黑色帆布後背包，US$65.00

8．KENDALL + KYLIE銀色拼接後背包，US$24.00

9．Asos DESIGN黑色皮革後背包，£22.00

10．Studio 33黑白格紋透視網包，US$98.00

11．FREE PEOPLE米白線條托特包，US$30.00

12．FREE PEOPLE紮染托特包，US$68.00

13．Sam Edelman黑色羽絨後背包，US$76.80

14．Mi-Pac黑色帆布後背包，£29.99

15．Mi-Pac玫瑰紅色尼龍後背包，£29.99

16．adidas Originals粉紅色尼龍後背包，US$19.99

17．TOPSHOP粉色皮革托特包，£25.00

18．Urban Outfitters黑色皮革托特包，US$39.00

19．FREE PEOPLE藕色麂皮後背包，US$88.00

20．Anthropologie淺藍色鏤空皮革托特包，US$88.00

以上20款大包包，都有直送台灣喔！

TEXT／BBY KORA HSIEH 與 EVA LEE @ COSMO PHOTO／翻攝自品牌官網、SHOPBOP、ASOS

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