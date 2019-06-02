ARMANI CASA居家首度特賣55折起　Georg Jensen不到千元帶回家

▲ARMANI CASA、Georg Jensen等經典品牌首度推出大規模居家特賣，圖中COBRA 白色波浪桌燈打75折，原價21,500元，特價16,125元。（圖／MOT提供，以下同）



記者蔡惠如／台北報導

在台灣代理數十個國際知名居家品牌的「明日家居MOT CASA」，近日宣佈即起至6／12，在信義區進行首度旗下40個經典居家商品特賣，最低至55折起，包括ARMANI CASA、Georg Jensen、Cappellini、Mororso、歐巴馬就職時英女王贈送的手工地毯The Rug Company都有囊括，其中Georg Jensen的橡木小象擺飾，折扣後僅需713元就能帶回家。

▲Georg Jensen的橡木小象擺飾（圖中木色），原價950元，特價713元。

近期居家品牌市場多變，代理權也隨之不定，雖然市場無法預測，經典設計則永恆不變，台灣居家代理商MOT CASA即起至6／12，首度舉辦大規模的經典家居特賣，在台北信義新天地 A9 9F開跑，單品從千元以內的小居家商品，到上百萬的經典家具都有。

▲Georg Jensen Henning Koppel NEW YORK 刀叉匙 4 件組，原價2,700元，特價2,025元。

▲ARMANI CASA Hunter World Map全皮革地球儀。

▲ARMANI CASA Classic 經典扶手椅。

商品種類涵蓋家具、燈具、家飾及餐具用品，如洗鍊東方線條、簡約大器的 ARMANI CASA Classic 經典扶手椅，原價336,000元，特價201,600元，打6折、義大利純手工打造的Hunter World Map全皮革地球儀，原價18,800元，特價15,040元，約打8折。

▲Georg Jensen SKY 雞尾酒調酒組，原價6,300元，特價4,725元。

而Paul Smith、Tom Dixon 等與 The Rug Company 合作的限量聯名地毯則有7折特價、Georg Jensen SKY 雞尾酒調酒組、以及現代銀雕工藝大師 Henning Koppel 榮獲丹麥最高榮譽設計大獎的 NEW YORK 刀叉匙4件組都有75折優惠。

業者表示，特賣期間消費滿10萬元，加贈明日聚落5千元現金禮劵與ARMANI DOLCI 巧克力禮盒，並可與新光三越年中慶滿5,000元送200元抵用券併用。