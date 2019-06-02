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ARMANI CASA居家首度特賣55折起　Georg Jensen不到千元帶回家

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▲ARMANI CASA、Georg Jensen首度居家特賣。（圖／MOT提供）

▲ARMANI CASA、Georg Jensen等經典品牌首度推出大規模居家特賣，圖中COBRA 白色波浪桌燈打75折，原價21,500元，特價16,125元。（圖／MOT提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在台灣代理數十個國際知名居家品牌的「明日家居MOT CASA」，近日宣佈即起至6／12，在信義區進行首度旗下40個經典居家商品特賣，最低至55折起，包括ARMANI CASA、Georg Jensen、Cappellini、Mororso、歐巴馬就職時英女王贈送的手工地毯The Rug Company都有囊括，其中Georg Jensen的橡木小象擺飾，折扣後僅需713元就能帶回家。

▲ARMANI CASA、Georg Jensen首度居家特賣。（圖／MOT提供）

▲Georg Jensen的橡木小象擺飾（圖中木色），原價950元，特價713元。

近期居家品牌市場多變，代理權也隨之不定，雖然市場無法預測，經典設計則永恆不變，台灣居家代理商MOT CASA即起至6／12，首度舉辦大規模的經典家居特賣，在台北信義新天地 A9 9F開跑，單品從千元以內的小居家商品，到上百萬的經典家具都有。

▲ARMANI CASA、Georg Jensen首度居家特賣。（圖／MOT提供）

▲Georg Jensen Henning Koppel NEW YORK 刀叉匙 4 件組，原價2,700元，特價2,025元。

▲ARMANI CASA、Georg Jensen首度居家特賣。（圖／MOT提供）

▲ARMANI CASA Hunter World Map全皮革地球儀。

▲ARMANI CASA、Georg Jensen首度居家特賣。（圖／MOT提供）

▲ARMANI CASA Classic 經典扶手椅。

商品種類涵蓋家具、燈具、家飾及餐具用品，如洗鍊東方線條、簡約大器的 ARMANI CASA Classic 經典扶手椅，原價336,000元，特價201,600元，打6折、義大利純手工打造的Hunter World Map全皮革地球儀，原價18,800元，特價15,040元，約打8折。

▲ARMANI CASA、Georg Jensen首度居家特賣。（圖／MOT提供）

▲Georg Jensen SKY 雞尾酒調酒組，原價6,300元，特價4,725元。

而Paul Smith、Tom Dixon 等與 The Rug Company 合作的限量聯名地毯則有7折特價、Georg Jensen SKY 雞尾酒調酒組、以及現代銀雕工藝大師 Henning Koppel 榮獲丹麥最高榮譽設計大獎的 NEW YORK 刀叉匙4件組都有75折優惠。

業者表示，特賣期間消費滿10萬元，加贈明日聚落5千元現金禮劵與ARMANI DOLCI 巧克力禮盒，並可與新光三越年中慶滿5,000元送200元抵用券併用。

關鍵字：

MOT, 明日, ARMANI CASA, Georg Jensen, 特賣, 新光三越
fashion.net

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