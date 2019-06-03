絕美異國風《阿拉丁》鞋！茉莉公主款超貴氣、毛毛絨老虎樂雅款必收

▲絕美異國風《阿拉丁》鞋！茉莉公主款超貴氣、神燈款藏魔毯。（圖／翻攝自IG@dianashoespress）

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真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）已於5月22日在台灣搶先上映，不論是劇情、特效還是演員，皆獲得粉絲們一片好評，如果你還沒看，或是你已經看完了卻還不過癮，那就絕對不能錯過這次與日本「DIANA」合作推出的鞋款，讓你一腳踏入奇妙的《阿拉丁》世界，跟著主角們一同冒險。

＃阿拉丁款平底鞋

這款神美的平底鞋是以真人版電影中的阿拉丁為設計，緞帶是模仿頭巾的部分，可以在腳踝處綁上大大的蝴蝶結，營造甜美的氣質，或是像穿芭雷舞鞋，將緞帶往小腿上纏繞，看起來也十分典雅。鞋面的部分則是模仿阿拉丁的服裝，用金色的布料、珠飾以及刺繡點綴，讓整雙鞋更優雅精緻。

▲阿拉丁款平底鞋 官方售價為 ￥21,600（約為NT$6,227）。（圖／翻攝自dianashoes.com）

＃茉莉公主款高跟鞋、穆勒鞋

高跟鞋與穆勒鞋都是以真人版電影中茉莉所身穿的禮服為靈感，前者是以薄紗為主，後者則是著重在禮服上的孔雀羽毛花紋刺繡，並都在鞋面加上祖母綠的珠寶，呈現出奢華的異國情調，如果你也想像茉莉公主一樣擁有高貴氣質，那這兩雙你一定不能錯過。

▲茉莉款高跟鞋 官方售價為￥20,520（約為NT$5,915）、穆勒鞋 ￥25,920（約為NT$7,472）。（圖／翻攝自dianashoes.com）

＃神燈款高跟鞋、穆勒鞋

金光閃閃的外型，大家應該一眼就能認出這雙是神燈造型的高跟鞋了吧！而且大家仔細看中間鏤空的部分，可愛的魔毯就藏在裡面喔～另外一款穆勒鞋不僅整雙都是以魔毯的花紋為造型，上面還裝飾了流蘇，看起來特別有異國情調，說不定你穿上後還能飛上天空喔。

▲神燈款高跟鞋 官方售價為 ￥20,520（約為NT$5,915）、魔毯款穆勒鞋 ￥21,600（約為NT$6,227）。（圖／翻攝自dianashoes.com）

＃樂雅款穆勒鞋、賈方款高跟鞋

這次還有樂雅款的穆勒鞋，以及《阿拉丁》裡面的大反派賈方款高跟鞋，賈方款不僅加入高級質感的天鵝絨，還在鞋帶以及鞋跟上加入金色蛇皮紋路，看起來非常有魅力（這雙反派款我可以啦！）。

▲樂雅款穆勒鞋 官方售價為 ￥21,600（約為NT$6,227）、賈方款高跟鞋 ￥20,520（約為NT$5,915）。（圖／翻攝自dianashoes.com）

＃神燈精靈高跟鞋、雨靴

最後就是能幫你許三個願望的神燈精靈，亮眼的藍色再點綴一些黑、金色，整雙高跟鞋就是神燈精靈的表情，中間那一段就是他的嘴巴，設計非常有趣，穿出去肯定吸晴，而雨靴部分在鞋頭就是神燈精靈的大頭，下雨天低頭就能見到笑開懷的神燈精靈，心情也沒那麼糟了！

▲神燈精靈高跟鞋官方尚未公開售價、神燈精靈雨靴 ￥7,560（約為NT$2,201）。（圖／翻攝自dianashoes.com）

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