fb ig video ETtoday search mobile

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

> >

▲BAO BAO 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列的BAO BAO顏色鮮豔，托特包13,200元、化妝包7,600元。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

大Logo正夯但堅持做自己也很好，不管用什麼方式，只要辨識度高、好看好用，自然吸引人，這時候舉出ISSEY MIYAKE（三宅一生）的BAO BAO當例子，應該沒人會反對？一堆三角片集合變成包包，沒Logo但一眼明暸，最新的秋冬系列中，除了經典手袋，也有化妝包、卡夾等，不管想裝什麼，都有BAO BAO。

組成BAO BAO的等腰三角形可是「黃金比例」，意指兩邊與底邊是1:1.618，達文西的名作《維特魯威人》、《蒙娜麗莎的微笑》中，都運用了黃金比例，據說，那會讓視覺感到美。實用的現代醫術，一直存在於三宅一生的作品中，BAO BAO亦然，在平面與立體間恣意變換，使用時也能感受到其中的奧妙。

▲BAO BAO。（圖／品牌提供,翻攝Dover Street Market、farfetched、BV官網）

▲BAO BAO光澤晶透水桶包39,600（左起）、33,200元、32,200元。

▲BAO BAO。（圖／品牌提供,翻攝Dover Street Market、farfetched、BV官網）
▲BAO BAO鄰光鋁金經典托特包21,600元（左起）、矩形包14,200元、19,600元。

托特包是最常見的經典，秋冬有顏色鮮豔的土耳其藍、黃、綠等，長背帶的矩形包是輕便裝束的好夥伴，可提可背的款式更加強實用性。小配件更是日常生活中的要角，如果正好要送禮物，化妝包、卡夾是蠻不錯的選擇。

▲BAO BAO。（圖／品牌提供,翻攝Dover Street Market、farfetched、BV官網）

▲秋冬系列BAO BAO卡夾4,200元。（圖／品牌提供）

除了BAO BAO，不以Logo走天下最著名的還有BOTTGA VENETA，編織是品牌靈魂，工藝與呈現方式都不在話下，最近更從其中走出新意，運用放大的格紋等手法，融入編織精神，讓手袋更千變幻化。

▲BAO BAO。（圖／品牌提供,翻攝Dover Street Market、farfetched、BV官網）

▲BV手袋有新意，把編織格紋放大，或是完全不見編織設計。

▲BAO BAO。（圖／品牌提供,翻攝Dover Street Market、farfetched、BV官網）
▲BV的Veneta編織包是經典設計。（圖／翻攝BV官網）

川久保玲COMME DES GARÇONS的小皮件也是用獨特的圖案說明身份，而非Logo，不過COMME DES GARÇONS的模式很多，有四瓣花、圓點、星星等等，品牌名僅小小地印在上方，拉鍊是另一個好認的點，不管長夾、短夾、零錢包，幾乎清一色是拉鍊款，不用Logo照樣有特色。

▲BAO BAO。（圖／品牌提供,翻攝Dover Street Market、farfetched、BV官網）

▲COMME DES GARÇONS的小皮件用圖案表明身份。（圖／翻攝Dover Street Market、farfetch）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

ISSEY MIYAKE, 三宅一生, BAO BAO, BOTTEGA VENETA, COMME DES GARÇONS
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

亂發脾氣是為你好！研究證實：女友愛生氣，男友更長壽

你敢信？42歲辣媽有11腹肌、鉛筆腿　床上體操就能輕鬆練成

為愛徬徨的人必看！蔡康永的「8個」愛情金句，字字寫到心坎裡

影／適合外食族的「茶葉蛋減肥法」　每天三顆月甩5公斤 男人對妳有好感的8個舉動　身體靠近、主動聊天，女生告白絕對成功！ 20款買完不用剁手的大容量包包　小狐狸、Marc Jacobs全都3000元有找 9種超級食物打造不發胖體質　英研究：早餐吃對能消耗400大卡　 不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬 IKEA新店店7點開始賣早餐　還吃得到現煎牛排，5大親子友善亮點 影／男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面