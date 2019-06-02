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用「大師球」收服未來老婆！Pokemon婚戒盒浪漫又可愛，讓人直喊我願意

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編輯／JJ　圖／翻攝自U-TREASURE、Twitter@you_bet_11

日本珠寶品牌U-TREASURE先前就經常與日本動畫、漫畫推出聯名商品，寶可夢Pokemon婚戒系列更是大受歡迎，這次又祭出了一個震撼彈，推出了2019年6月限定的「寶貝球婚戒盒」！只要在6月期間訂購寶可夢系列的婚戒就能得到～相信用這個向未來老婆求婚的話，成功收服機率肯定躍升到100％！

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

就像動畫中的某一段情節中，「庫庫伊博士」正是用寶貝球裝著戒指求婚呢！這款紫色的寶貝球在動畫中稱作「大師球」，幾乎可以百分之百收服任何寶可夢，如果求婚有了「大師球」的加持，想必對方也會心甘情願，百分之百回答：Yes, I do～

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

不過想得到寶貝球戒指盒的話，就必須搭配購買寶可夢系列婚戒，像是皮卡丘和夢幻的款式，就非常受女孩們喜愛，可愛但是又不失氣質～

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

如果不想和太多人撞戒指的話，還有許多其他款式，比如這款可愛的「耿鬼」就很特別～

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

除了寶可夢系列，U-TREASURE家還有很多聯名系列商品，少女們都為之瘋狂的美少女戰士也擁有專屬系列，走的是優雅少女風；另外，如果想和男友一起配戴，不方便挑選太女性的款式，也很推薦以前推出的ONE PIECE系列，有喬巴帽子圖案的情侶對戒，設計簡約，男生或女生都很適合。

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

▲寶可夢婚戒寶貝球。（圖／翻攝自U-TREASURE）

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關鍵字：

pokemon, 寶可夢, 婚戒, 婚戒盒, 求婚, U-TREASURE
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