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「凱特王妃小白鞋」成熱搜！平價、耐穿、簡潔3大特點，緋紅女巫也愛

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喜歡凱特王妃的人都知道，凱特王妃的穿著一直以來都是大家想要效仿的對象，而喜歡的原因除了凱特王妃那自帶光芒的氣質襯托之外，重點是她所選擇的單品通常都很平價，就算是高單價的知名設計師作品，例如Alexander McQueen禮服或者Catherine Walker套裝，凱特王妃也不避諱的重複穿著，有著平民王妃的美稱。

不過，這次超平價的鞋子單品穿搭，經過凱特王妃的加持後絕對即將完售，就是百搭的小白鞋！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

前先日子在切爾西花展 Chelsea Flower Show上參觀RHS皇家園藝學會的自然花園時，凱特王妃優雅清淡的穿著成為大家討論的重點之一。

身穿MIH Jeans的清爽白色馬德拉格紋襯衫，棕色的Massimo Dutti斜紋裙褲，最後配上一雙Superga的Cotu經典運動鞋。而這雙在歐美民眾必備的經典鞋款，自西元1925年推出至今已擄獲不少時尚圈、好萊塢名人的心，包括：英國IT girl始祖Alexa Chung、妙麗Emma Watson、Jennifer Aniston、緋紅女巫Elizabeth Olsen甚至披頭四的John Lennon都抵檔不了其魅力，凱特王妃的服裝洗鍊有質感，非常合適這場活動，而且可以與孩子一起跑來跑去甚至是爬樹，證明了這雙小白鞋帶來的無憂無慮休閒氛圍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Superga這雙小白鞋是經典的Cotu款式，官網售價只有65美金，超實穿且平價，立刻成為熱搜。

是不是很可以立刻下單買一雙呢？而上一次的皇室小白鞋風潮，則是由薩賽克斯公爵夫人梅根所穿著的Veja。法國運動鞋品牌 Veja 於 2004 年創立後便蔚為風潮，將供應鏈完全公開透明地讓顧客了解是這個品牌所奉行的使命。薩賽克斯公爵夫人在 2018 年十月出席不屈不撓運動會（Invictus Games）觀看帆船比賽時曾穿過該品牌的 Esplar 運動鞋，該款運動鞋是以某個支援棉花農業者的巴西團體為依據而命名的。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

小白鞋, 凱特王妃, 穿搭, 單品, 推薦, VogueTaiwan
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