「國民男友」劉以豪霸道不起來　脫下戲服只想當宅在家裡的蝙蝠俠

從走在伸展台上，還是個懵懂尋找自我道路的模特兒，轉眼間，已出道10年的劉以豪，現在是扛起銀幕票房成績的擔當，更是知名度傳遍亞洲的暖男演員；他於一次次演員角色的磨鍊裡，在戲劇中找到自己的容身之處。

立夏的台北一如既往的悶熱又潮濕，晴暖的午日，艷陽暑氣薰得人昏昏欲睡，直至劉以豪踏入攝影棚現場的那個瞬間，用其足以申請專利的暖男標誌性笑容迷倒眾生，彷彿在炎燠的天氣裡，喝了一大口冰咖啡，頓時沁人心脾、明目護眼的清爽開來。

超想像跨尺度演出

去年電影《帶我去月球》在韓國上映，劉以豪被封為是國民男友的大勢演員，到《比悲傷更悲傷的故事》在全球票房一直不斷創新高的佳績下，又獲得億萬男星的人氣認證；同年其間更有偶像劇《種菜女神》及主演電視劇《我們不能是朋友》，如此充實的2018堪稱是以豪豐收年，剛好為2019出道十年之路迎來事業高峰，這段他稱作「冒險旅程的演藝生涯」際遇變化，也讓他從茫然轉為泰然，「變得更放得開、更鬆的去玩每次角色的改變。」

於是在近期上檔的《我們不能是朋友》，和女主角郭雪芙有大膽情慾的預告畫面釋出，讓萬千少女們臉紅心跳的想像，高富帥專業戶的劉以豪這次一反以往，當起腹黑系男主角褚克桓，究竟，會如何調教與撩撥劇中的小資女周惟惟。

「在這部情愛寫實劇裡，我演一位很霸道、個性具侵略性的股票操盤手，把愛情當作投資一樣，計算著情場如同職場得與失的風險，把獲利當作個人生存原則。」說著角色與感情觀都和自己大相逕庭的劉以豪，覺得很多內容太刺激到不可思議，「常演到使壞的戲碼就在心裡質問自己這樣可以嗎？問導演OK嗎？怕演多那份玩世不恭，卻又少了深謀遠慮的含意，沒營造出氣場。直到我發現馮凱導演就有天生霸氣的人格特質，而開始每天去觀察他，才揣磨出那個感覺。」

演技沒有磨合期

這次丟掉乖乖牌形象包袱的劉以豪，仔細詮釋角色心理層面，想賦予更多表達，他坦承：「光是要『演硬著來的霸道』，對自信心不足的我來說，就是最大的突破和挑戰。還好因為有馮凱導演的指導，才得以讓我在他現場邊改劇本、邊演時，以激將法衝擊出對比更大的表演方式。」

時隔四年再與郭雪芙合作，同樣令一票忠實粉絲興奮的守著電視，「很開心和她再度演戲，想對她說的感激很多。因為多年前拍《喜歡．一個人》時，是我第一次演偶像劇男主角、第一次接觸大規模宣傳活動和訪問，而首次看到很多麥克風堆到我眼前，常緊張到往後退；但她都會擋在前面、或在後面撐住我，給了我強大力量，讓我不會那麼害怕面對鏡頭。」

因戲結緣的兩個好朋友，在同樣有的一股純粹傻勁裡，相知相惜地成為五光十色江湖裡的同路人，給予適時的扶持依靠。如今，像是吾家有兒初長成的劉以豪，變得自有底氣的游刃有餘，「在我們有的默契和信任下，這次面對多場親密戲，讓容易害羞的我少掉尷尬癌，真的感謝有她在真好，拉我一把地演出現代成人愛情劇。」

人生 Chill 一點就好了

談及每次扮演的身份，演出的角色遊走在各種職場稱謂裡，都是親身經歷塑造而出的人生，慢慢地在時間堆疊的演技中，進駐到劉以豪真實生活裡，影響也成為一部分的他。這回是在金錢遊戲裡打滾的王牌交易員，那本身也是投資高手？或鑽研出一身理財功夫？「現實生活中，我完全不會理財，從出道到現在還是把錢都交給媽媽管。對數字概念完全不行，不想被那個太複雜的風險世界束縛；所以這一切就在戲裡過癮的演，鏡頭開關下，滿足每天幾千萬、幾百萬上下的感覺就可以了。平常我只想當放空的孩子，只管去想露營的事，人生還是這樣簡單、Chill 一點就好了。」

在出道十年的演藝路上，也曾渴望機會降臨的劉以豪，在大學快畢業的那年暑假，利用等待試鏡和走秀 Fitting 之餘，在咖啡廳和美式漢堡店打工，做外場服務生，「那是時薪1小時75元的年代，深刻體悟到賺錢不容易；加上新人模特兒和戲劇的工作不穩定，存款少到不敢讓家人看到提款卡裡有多少錢。」

即便經歷過自我懷疑的這段就業摸索期，始終穩下腳步堅持在這條名為演員的道路上，撥開了徬徨的迷霧，現在他最希望媽媽別再擔心那麼多，「她就是怕我太累，但其實各行各業都有壓力，只要做的開心，辛苦有所收穫，心甘情願地為喜歡做的事付出，享受拍攝和表演，等待每次花開好的那一天。為此，我還認真寫過長篇家書給媽媽，請她放心做我的支持者。」

愛很重要

這一路走來，演過多部戲劇，也曾組過輕晨電樂團、代言無數廣告和MV拍攝的他，踩踏的每一步都留下重要印記，滋養身心更加精彩飽滿，現今回頭看，他說：「在出版第一本個人寫真書《犬貓人》時，讓我學會『接受自己』是個滿重要的心態轉捩點；而演出《他和她的第2眼》和《鬼基友》那段時期，更讓我明白不要羨慕別人的厲害、不必成為誰，我就是我，只需展現真實就好。」與剛出道時相比越發自信，現在的劉以豪眼前豁亮著，清晰的找到一輩子人生方向的他，喜歡每個過程的自己，而為這階段十年有成打上99分「算是給自己鼓勵的信心喊話。」

然而真誠又認真努力的人給上100分也不為過，至今總是把馮凱導演常說的「光努力是不夠的，因為比你努力的人多的是。」這句話放在心上的他說：「告訴自己要永保初衷的努力、努力再努力。」

抓住運氣、展現實力的以豪，在拍完《比悲傷更悲傷的故事》後，他也深有所感：「發覺到愛很重要，所以要先照顧好自己、照顧好家人和朋友，再有能力給別人愛。甚至理解到以前家裡老一輩常說的家和萬事興和身體健康的重要。好好過生活是最基本的責任，珍惜當下，每個人都健健康康的愛著，是多麼棒的一件事。」

躲進黑暗裡發光

江山代有才人出，各領風騷數十年。也曾經期待獲得各種認可的劉以豪，略帶調皮語氣的說「我也曾幻想過能當自信幽默又聰明有魅力的鋼鐵人，卻發現自己比較像是躲在黑暗洞穴裡的蝙蝠俠，只想默默的完成任務就好。」性格使然，即便有外表也有實力，但低調的他，對於收割的成就，最多的是心裡感激。「謝謝一路上遇到的所有人，不管是爸媽、姐姐，還是如家人般的伊林大家庭，及曾經工作的伙伴和粉絲、朋友，感恩有你們的支持，才讓我在變化莫測的這一行，一直相信自己到現在。最開心的莫過於大家看到我的作品，並有共鳴地觸動到他們的心，接收到我想傳達的部分，就是最知足的感動。」

深知公眾人物痛並快樂著的自由得失真諦，面對時下網路流量至上的造星時代，盡量在這股速食娛樂的浪潮裡真實分享自己的劉以豪，灑脫的想在數據科技裡真切的好好過生活，有分寸感保有朦朧美的距離，本分地用演員的職業精神對待這份工作。上戲時竭盡所能全力以赴、拍照時盡情展現姿態，收工後就自動切換到下班模式。鏡頭之外，做回奔放於山林裡的風或潛入大海裡的水，那個宅在家裡看書或遛狗、健身，以及那個說走就走就飛去旅行的劉以豪。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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