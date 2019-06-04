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珍妮佛羅培茲甜勾未婚夫手　秀川字線辣奪時尚奧斯卡大獎

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▲▼CFDA,時尚奧斯卡,美國時裝設計師協會獎,Council of Fashion Designers of America。（圖／路透）

▲翹臀珍拿下CFDA的Fashion Icon大獎。（圖／路透）

記者張妤瑄／外電報導

有「時尚奧斯卡」之稱的美國時裝設計師協會獎（Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）甫於台灣時間今（6／4）早晨，在布魯克林博物館（Brooklyn Museum）舉行頒獎典禮，其中Fashion Icon（時尚偶像）大獎由「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，暱稱J Lo）拿下！

▲▼CFDA,時尚奧斯卡,美國時裝設計師協會獎,Council of Fashion Designers of America。（圖／路透）

▲翹臀珍穿Ralph Lauren訂製的戰袍走上紅毯。（圖／路透）

更特別的是，今年60歲的芭比（Barbie），沒錯就是陪伴大家度過童年的那位芭比，也在得獎名單上。

時尚偶像「翹臀珍」勾著未婚夫A-Rod的手，穿著Ralph Lauren特別訂製的戰袍走上紅毯，兩件式的禮服看似不按照常理出牌，但她駕馭得十分完美，高領短版上身搭配曳地裙襬，露出傲人的「川字線」，行走之間還能將手插入裙子口袋內，不怕雙手空空在走紅毯期間略顯尷尬，整體造型時尚不失隆重。拿下Fashion Icon大獎，可說是實至名歸。

▲▼CFDA,時尚奧斯卡,美國時裝設計師協會獎,Council of Fashion Designers of America。（圖／路透）

▲翹臀珍甜蜜牽著未婚夫A-Rod出席頒獎典禮。（圖／路透）

2019 CFDA大獎是新任主席Tom Ford自6／1起上任後首次頒獎，他從連續13年擔任主席的設計師Diane von Furstenberg手中接棒。

身兼Off－White與LOUIS VUITTON（LV，路易威登）設計師的Virgil Abloh今年雙料入圍年度男裝設計師與年度配件設計師兩項大獎，公佈入圍名單時是大贏家，但很可惜的未拿下大獎，堪稱最大遺珠。最佳男裝設計師由Rick Owens拿下，最佳配件設計師The Row的歐森姊妹花蟬聯（Ashley Olsen＆Mary-Kate Olsen），是她們的第五座CFDA。

▲▼CFDA,時尚奧斯卡,美國時裝設計師協會獎,Council of Fashion Designers of America。（圖／路透）

▲Virgil Abloh（右）入圍雙項大獎但都未能得獎，堪稱最大遺珠。（圖／路透）

▲▼CFDA,時尚奧斯卡,美國時裝設計師協會獎,Council of Fashion Designers of America。（圖／路透）

▲The Row的設計師歐森姊妹花五度拿下CFDA大獎，三度獲得最佳配件設計師。（圖／路透）

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《2019 CFDA 重要得獎名單》

年度女裝設計師
Brandon Maxwell（得獎）
Marc Jacobs
Kate and Laura Mulleavy for Rodarte
Rosie Assoulin
Sander Lak for Sies Marjan

年度男裝設計師
Mike Amiri for Amiri
Virgil Abloh for Off-White
Kerby Jean-Raymond for Pyer Moss
Rick Owens（得獎）
Thom Browne for Thom Browne New York

年度配件設計師
Jennifer Fisher for Jennifer Fisher Jewelry
Virgil Abloh for Off-White
Tabitha Simmons
Telfar Clemens for Telfar
Ashley and Mary-Kate Olsen for The Row（得獎）

最具潛力新人獎
Beth Bugdaycay for Foundrae
Heron Preston
Catherine Holstein for Khaite
Sarah Staudinger and George Augusto for Staud
Emily Adams Bod for Bode（得獎）

時尚偶像大獎
珍妮佛羅培茲

Geoffrey Beene終生成就獎
Bob Mackie

CFDA國際獎
Alexander McQueen創意總監Sarah Burton

創辦人大獎
卡琳洛菲德（Carine Roitfeld）

媒體影響獎
Lynn Yaeger

CFDA理事會特別獎
芭比Barbie

正面影響獎
Eileen Fisher

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

時尚奧斯卡, 美國時裝設計師協會獎, Council of Fashion Designers of America, CFDA, 翹臀珍, 珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, J Lo, Ralph Lauren, A-Rod
fashion.net

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