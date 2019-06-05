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鄧紫棋每天600下腹肌訓練甩開水腫身材　親示範簡單2動作

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鄧紫棋近年來上健身房運動，鍛鍊肌肉的頻率真的好高，完美的身材腹肌成果更是展現在身材上，不但一週5次規律運動，就連演唱會前都有自己的600下腹肌運動秘訣，讓我們來看看她都練了那些吧。

鄧紫棋一週5次規律運動，有氧和重量結合

作為歌手沒有好的肺活量怎麼行~鄧紫棋表示一週會有5次的規律運動！不但有氧和重量訓練結合，鄧紫棋還笑說自己會邊運動邊看烹飪節目《廚神當道》，讓自己減少想吃的慾望。

鄧紫棋600下腹肌訓練，其實動作超簡單！

鄧紫棋練出好身材後，可是人人都想知道怎麼練的，她也在節目中大方地公開，鄧紫棋表示自己每次演唱會前，會做足600下腹肌訓練！只要坐在地板上將雙腿微微抬起，並將雙手伸前上下擺動，就可以練到腹肌的位子了。

鄧紫棋「側向捲腹」養出完美腹肌線條

鄧紫棋訓練的運動可以說是超級滿，其中一次快要演唱會，鄧紫棋在社群拍下自己運動「側向捲腹」的照片，可以訓練腹肌線條，將雙手抱頭，並將重心集中於腹部，雙腳微彎曲向上扭轉兩側。

鄧紫棋持之以恆的「慢跑」運動

跑步屬於有氧運動，不但對身體有幫助，也能打造健美體態，鄧紫棋怎麼會放過呢~不但夏天做水中單車運動、冬天上街跑步，完全不讓自己鬆懈下來！持之以恆的健身也讓她在唱歌上更有力。

有氧「瑜珈」也不放過！強化肌肉有幫助

就像剛剛說的~鄧紫棋的健身規劃從重訓到有氧都有，就連瑜珈也不放過，不但能強化肌肉，還能提升柔軟度，也是個讓身體變好的運動之一。

鄧紫棋根本「燕麥」代言人！去水腫外纖維又多

鄧紫棋的無敵減肥食材到底是什麼呢～那就是水煮燕麥啦！說到燕麥，鄧紫棋完全是燕麥代言人，鄧紫棋三餐結束後，一定會再拿出「水煮燕麥」(不能加糖或牛奶)。鄧紫棋表示能去水腫外，而且纖維豐富。

鄧紫棋瘦身便當大公開，雞蛋拌洋蔥、蘆筍...

鄧紫棋也曾在小紅書大方公開瘦身便當，裡面有雞蛋拌洋蔥、蘆筍和蘑菇，鄧紫棋表示蘑菇和洋蔥非常營養，另外因為要運動的關係所以加入雞蛋蛋白質，另外如果不想水腫的話，就要少油少鹽。

鄧紫棋教學~如何健康地吃火鍋呢？

鄧紫棋就連吃火鍋都有健康的吃法~除了多吃蔬菜類、少吃加工的丸類、油炸的豆皮外，鄧紫棋表示最重要的就是醬料！吃火鍋的時候絕對不會加醬油，不但健康也不會水腫。

▼鄧紫棋也直接公開自己的沾醬，就是加入黑醋，加辣椒、蔥、大蒜，有時候會加一顆生雞蛋，這樣健康又天然。

文／美人圈　圖／翻攝自鄧紫棋IG、小紅書、粉絲專頁

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, beauty, 鄧紫棋 減肥, 腹肌
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