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IKEA合作潮牌GREYHOUND　「Ｔ恤椅套」椅子1秒變潮，還能收納手機

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▲IKEA與潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA與泰國潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／阿姆胡特報導

瑞典家具業者IKEA一年一度的年度發表「Democratic Design Days（簡稱DDD）」近期登場，針對現代人愈來愈小的工作空間，推出更多可能性的居家運用，最新發表的SAMMANKOPPLA系列，與泰國潮牌GREYHOUND合作，包括椅罩、地墊、購物袋與燈具等，其中「椅套」設計最受矚目，套在椅背上1秒就讓家變潮。

▲IKEA與潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲其椅套放置在IKEA HOTEL展示空間中，吸引許多住客好奇研究。

GREYHOUND Original是泰國最受注目的潮牌之一，簡單的設計與豐富創意受到許多時尚人士的喜愛，其特色充滿濃郁的亞洲風情，卻不落俗套，品牌雖以紡織品為主，卻在曼谷跨界開設咖啡店，還成為許多民眾的朝聖地點，順便讓消費者在喝杯咖啡時，感受品牌設計的氛圍。

▲IKEA與潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SAMMANKOPPLA系列也有推出餐具，幾何形狀呈現泰式的多種元素。

針對人類生活空間日益狹小的都市發展趨勢，IKEA今年也擴大思考，並與身處一個擁擠的亞洲國家 - 泰國的時尚品牌GREYHOUND Original合作推出居家商品，佈置與展現個人風格的物品，同時也兼具多功能的使用方式。

▲IKEA與泰國潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA與泰國潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲背面有置物空間。

以SAMMANKOPPLA系列椅套為例，外觀像一件大T恤，套上椅子可顯露居家風格，而背後的口袋設計，可放置平板電腦或其他小物，袖子部分也有一個小置物袋，長度垂至地面的袖布，也可避免椅腳摩擦地板，兼具裝飾與多用途的效果。

▲IKEA與潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲小尺寸地墊可以互相堆疊搭配，且能依照空間形狀調整，應用自由度更高。

而系列中的地墊，採用竹編設計，充滿亞洲風格，小尺寸的規劃，可以讓小空間也能方便運用，透過拼接或互相搭配，能讓家中地板有更多樣的呈現，且雙面的花紋設計不同，能夠立刻換上新氣象，此外該尺寸也很適合作為牆壁裝飾使用。

Greyhound Original創辦人Bhanu Inkawat也現身DDD會場，表示SAMMANKOPPLA系列融合「泰式「輕鬆的生活」心態，以及一點曼谷的混亂與多元性，再加上為了適應環境的創造力為特色。帶點民族性與潮味的小趣味，讓人期待，該系列上市時間目前未定。

▲IKEA與泰國潮牌GREYHOUND推小空間概念SAMMANKOPPLA系列 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲GREYHOUND創辦人 Bhanu Inkawat（左），也親自出席說明產品概念。

關鍵字：

IKEA, GREYHOUND, 亞洲, 小空間
fashion.net

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