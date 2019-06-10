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韓妞人手一桶「油漆桶薯片」　追劇直接抱著吃，不怕胖還能拍OOTD

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最近韓妞的IG上紛紛出現這款「油漆桶薯片」，不只包裝是超大一桶、超可愛的油漆桶，會讓注重身材的韓妞瘋狂搶購不是沒有原因～

▲韓妞洋芋片。（圖／美人圈）

這桶洋芋片是採用有機馬鈴薯和超健康的橄欖油油炸而成，而且添加的是天然海鹽，不僅吃起來不會過鹹、清爽不油膩，熱量也比一般洋芋片來得低～不只很多韓妞都愛，連女明星們嘴饞時也愛吃，完全不怕隔天拍攝會腫！減肥時還能吃炸物、又不容易水腫，是件多麽幸福的事！！

▲韓妞洋芋片。（圖／美人圈）

因為這款洋芋片比市面上其他款健康，更是韓妞們追劇時的「唰嘴」良品～

▲韓妞洋芋片。（圖／美人圈）

當然很多媽媽也偶爾會把它當作小孩的零食，解解孩子們的嘴饞，甚至夏天時可以配冰一起吃～

▲韓妞洋芋片。（圖／美人圈）

韓妞熱愛他的程度，甚至到了把它做成衣服來穿～不然就是為他拍下OOTD，雖然這種另類時尚很可愛，但是不會越看越餓嗎！

▲韓妞洋芋片。（圖／美人圈）

這桶洋芋片其實來自西班牙的零食品牌Bonilla a la Vist，在剛推出時就因為超可愛的包裝和健康的成份而廣受大眾歡迎，現在也成為到西班牙旅遊必買的零食之一！

▲韓妞洋芋片。（圖／美人圈）

這桶洋芋片總重500g，售價大約是台幣974元～雖然比一般洋芋片貴了一點，但是可以在減肥時安心吃洋芋片，這個價格完全值得啊！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@babysarah、yeon._.noey、sulll_vely、iam_____min、my._.peach、juhokevin、sartoria_dio、min_sunwoo、k.sun__y、yaoer.l、__bom.e

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓妞, 減肥, 減肥食物, 零食, 洋芋片
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