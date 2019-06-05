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星．上妝／全智賢時尚信手捻來　37歲依舊少女貌

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▲▼37歲全智賢依舊少女貌。（圖／翻攝自IG、VOGUE KOREA）

▲擁有逆天顏值，一出場就是時尚態度。（圖／翻攝Vogue Korea、IG/junjihyun_81，以下同

編輯 / Lily

韓版《Vogue》6月號內容有彩蛋，生了兩胎的全智賢戴上 Gentle Monster 太陽眼鏡，展演復古時尚。37歲的她有著完美模特兒身形，擦著玫瑰粉紅唇膏，依然是女神等級。時尚大片中妝容清淡，更襯托透亮好膚質，一起來學學她的凍齡秘訣。

▲▼37歲全智賢依舊少女貌。（圖／翻攝自IG、VOGUE KOREA）

工作後第一時間把妝卸乾淨

保養最重視清潔，只要工作完畢就會立刻卸妝，接著把臉洗乾淨，她洗臉的速度非常快，若洗臉泡泡在臉上停留太久會給肌膚帶來刺激，而過多的按摩反而會把殘留彩妝再推進毛孔，因此快狠準的洗卸是她的堅持。

▲▼37歲全智賢依舊少女貌。（圖／翻攝自IG、VOGUE KOREA）

四季都在美白，用掌溫加強吸收

先前她曾公開表示，習慣把精華和乳霜通通在掌心，利用掌溫把保養品按進肌膚裡，藉由溫度加強吸收，皮膚透亮的全靠一年四季不間斷美白，不會因為秋冬季節就鬆懈。

▲▼37歲全智賢依舊少女貌。（圖／翻攝自IG、VOGUE KOREA）

私下素顏、注重防曬　

私底下幾乎不上妝，肌膚多休息就能降低化妝品對肌膚的傷害。即使休息仍會使用SPF50的防曬品，全面防護紫外線對肌膚的傷害。外出像是帽子和太陽眼鏡也會隨身攜帶，防禦基本功夫做得很徹底，難怪如此凍齡。

▲▼37歲全智賢依舊少女貌。（圖／翻攝自IG、VOGUE KOREA）

用唇色切換風格

全智賢偏好清淡妝容，底妝輕薄透光，眼妝更是只強調眼神，整臉重點會放在唇上，近來她偏好玫瑰粉色、粉紫色，和勃根地酒紅，隨意一抹就能把她肌膚襯得發光。

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關鍵字：

全智賢, 保養, 彩妝
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